Arrampicata sportiva, Cambiaghi incontra presidente Battistella: montagne al centro del nostro progetto

Ricevuti in Regione Lombardia anche Cai e maestri di canyoning

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2020 – L’assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi ha incontrato oggi il presidente nazionale della Federazione di Arrampicata Sportiva (Fasi), Andrea Battistella.

L’assessore Martina Cambiaghi con il presidente della Federazione Arrampicata Sportiva, Andrea Battistella

“Le montagne lombarde, anche in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026, sono al centro della mia attenzione. Per questo motivo proprio dal mese di gennaio ho avviato una serie di

riunioni per incontrare tutte le diverse professioni del settore con l’obiettivo di arrivare a fare sintesi sulle diverse problematiche attualmente aperte” ha spiegato Martina Cambiaghi,

assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia.

“Lo scorso 22 gennaio – ha continuato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – abbiamo incontrato le Guide Alpine di tutte le Regioni Italiane e questa

settimana il Cai, oltre alla Fasi e alle Guide Canyoning. L’obiettivo è quello di aprire un tavolo comune e fare sintesi tra gli attori elaborando un documento condiviso revisionando la

Legge Nazionale che attualmente è ferma in Commissione da 2 anni”. “Stiamo lavorando per poter da un lato soddisfare tutti i professionisti che operano nel settore montano e dall’altro di rispondere alle mutate esigenze che il mercato turistico-sportivo moderno richiede per rendere le nostre montagne ancora una volta le migliori al mondo” ha concluso Cambiaghi.

Redazione