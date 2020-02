Ceriano L., Domenica in allegria col “pranzo dei saggi” al Villaggio Brollo

Tradizionale appuntamento con gli anziani della frazione



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 febbraio 2020. Una quindicina di “saggi” insieme a tavola per rivivere in allegria i ricordi della frazione e per trascorrere un bel pomeriggio in allegria. Domenica scorsa, al centro civico del Villaggio Brollo, la Consulta di frazione ha proposto il tradizionale appuntamento con il “pranzo dei saggi”, un evento riservato agli ultra 75enni residenti in frazione, che hanno ricevuto l’invito e che, a richiesta, sono stati anche accompagnati in auto da casa al luogo dell’appuntamento e viceversa. “Purtroppo ce ne erano diversi ammalati che non hanno potuto uscire di casa, altrimenti sarebbero stati di più, comunque è stata una bella giornata trascorsa insieme” -racconta Cristina Monegato, nuova presidente della consulta della frazione, che ha coordinato il lavoro dei volontari, impegnati a servire in tavola e ad animare l’appuntamento.