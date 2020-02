Milano. Grave incidente in via Pertini allo svincolo Baggio – Cusago, traffico deviato

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2020 – Intorno alle ore 12.45, lungo la via Sandro Pertini, in direzione Cusago, all’incrocio con lo svincolo della Tangenziale Ovest Baggio – Cusago, una Peugeot 236 si è scontrata con un altro veicolo, terminando la sua corsa contro il guardrail. Sul posto sono giunte un’automedica e due ambulanze, che hanno soccorso due persone, una di 33 anni e una di 68 anni, trasportandole in codice giallo in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi e contemporaneamente il traffico in direzione Cusago è bloccato. Mentre per chi proviene da Cusago, temporaneamente, non può prendere la rampa per la Tangenziale Ovest in direzione Settimo Milanese.

V. A.