Rho. Alessandro Ciotti fa canestro in campo e a scuola: premiato dalla FIP con una borsa di studio, incontra sindaco e vice sindaco

La Federazione Italiana Pallacanestro ha selezionato l’atleta diciannovenne di CMB Rho e 2Erresport per rendimento scolastico e fair play

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 febbraio 2020. Conciliare la passione per lo sport con lo studio non è sempre un’impresa facile. A riuscirci, in modo brillante è il diciannovenne rhodense Alessandro Ciotti, atleta di 2ERRE Sport & CMB Rho, che è stato selezionato tra un migliaio di candidature, aggiudicandosi una delle borse di studio della Fip Federazione Italiana Pallacanestro, messe a disposizione per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado, tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro e appartenenti a società sportive dilettantistiche. Alessandro sarà a Roma il 29 febbraio nel salone d’onore del CONI dal presidente federale Gianni Petrucci che premierà lui e altre 50 eccellenze italiane (di cui 10 lombarde) con una borsa di studio per l’ottimo rendimento scolastico e sportivo.

Alessandro oggi ha incontrato il sindaco di Rho Pietro Romano e il vicesindaco Andrea Orlandi, che hanno voluto complimentarsi con lui di persona.

“Alessandro è un esempio per tanti ragazzi che faticano a tenere insieme studio e impegno sportivo: con impegno e organizzazione è possibile riuscire a gestire entrambe, come dimostra questo giovane atleta” ha detto il sindaco, Pietro Romano.

“Spesso sui campi da gioco si imparano cose che servono nella vita di tutti i giorni: la costanza e la dedizione servono e danno frutti. Per questo riteniamo importante promuovere la pratica sportiva, soprattutto tra i giovani e la storia di Alessandro è emblematica in questo senso: ha iniziato a giocare fin da bambino a basket e da allora non solo non ha più smesso, ma ha anche iniziato ad allenare i più piccoli, senza tralasciare il suo percorso di studi.” ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport, Andrea Orlandi.

Alessandro Ciotti gioca a pallacanestro dalla quarta elementare, stagione 2010/11 nella “cantera” minibasket della 2Erresport e da allora “non ha mai cambiato casacca”. Attualmente è play/guardia nella Prima Squadra del CMB Rho, impegnata nel Campionato FIP di Promozione, Girone Milano 3. Nel corso della stagione sportiva 2018/19, Alessandro ha conseguito il patentino di Allievo Allenatore FIP. E’ impegnato anche come assistant coach del gruppo 2007 di CMB Rho, impegnato nel Campionato U13 Gold Girone Milano 1. Attualmente frequenta la classe quinta indirizzo informatico al Cannizzaro di Rho.

V.A.