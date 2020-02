Rozzano. Il Comune al fianco dei lavoratori Auchan

L’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto per oggi alle ore 16.00 la convocazione di un tavolo istituzionale in Regione Lombardia a sostegno dei lavoratori Auchan, che hanno ricevuto qualche settimana fa la lettera di licenziamento.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 20 febbraio 2020 – Il Comune di Rozzano siede al tavolo di confronto, convocato per oggi giovedì 20 febbraio alle ore 16.00 in Regione Lombardia con tutti gli attori coinvolti nella vicenda Auchan. I licenziamenti riguardano 817 lavoratori dei quali 456 sono nella sede rozzanese. Loro infatti hanno ricevuto due settimane fa le lettere di licenziamento e la comunicazione che la sede chiuderà il 31 dicembre di quest’anno.

“Il nostro obiettivo principale è tutelare i lavoratori – spiega il sindaco Gianni Ferretti. Chiediamo certezze sul loro futuro e l’impegno concreto per la ricollocazione del maggior numero di dipendenti. Gli impiegati che lavorano nella nostra città e gli addetti nei punti vendita del sud Milano hanno ricevuto una comunicazione che li incentiva all’esodo volontario con un anno di retribuzione, senza nessuna garanzia per il doveroso reinserimento in un processo occupazionale.”

Conad ha siglato lo scorso anno un accordo con Auchan per l’acquisizione della quasi totalità delle sue attività in Italia. Margherita Distribuzione, bad company di Bdc Italia (Conad-Wrm group) a cui fanno capo gli asset ex Auchan e Sma, ha richiesto la cassa integrazione straordinaria per 33 negozi in Lombardia (dove lavorano 2.600 persone) che colpirà il 60% di lavoratrici e lavoratori.