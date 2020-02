Al via il tradizionale Carnevalone di Lecco: il programma

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 21 febbraio 2020 – Ritorna, dal 23 al 29 febbraio, il tradizionale appuntamento con il Carnevalone di Lecco, organizzato da LTM in collaborazione e con il contributo del Comune di Lecco.

Questa domenica, 23 febbraio, alle 16 in piazza XX Settembre verranno presentati alla città i regnanti Riccardo Perego (re Resegone) Chiara Frigerio (regina Grigna) e Giancarlo Perucchini (gran ciambellano), che in corteo, accompagnati dal corpo musicale Donizetti di Calolziocorte, giungeranno fino al palazzo comunale. Qui, alle 16.30 circa, consegnerò nelle loro mani le chiavi della città e verrà letto l’atteso proclama di insediamento. Siete tutti invitati!

Durante la settimana i Regnanti faranno visita alle scuole dell’infanzia della città, all’istituto Airoldi e Muzzi, ceneranno con i ragazzi diversamente abili al Circolo Campaniletto di Pescarenico, giovedì parteciperanno al Gran Galà, la cena presso il salone dell’Oratorio San Francesco e, venerdì pomeriggio, sfileranno per i rioni cittadini e faranno visita agli ospiti della casa di riposo RSA Borsieri di Lecco.

Il clou dei festeggiamenti del Carnevalone sarà sabato prossimo 29 febbraio con l’imperdibile sfilata dei carri allegorici.

Il programma completo: