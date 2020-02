Alla Scala Prova Aperta per Fondazione Visitatrici per la Maternità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2020 – È in programma domenica 1 marzo 2020 alle 19.30 al Teatro alla Scala di Milano il secondo appuntamento con le Prove Aperte della Filarmonica della Scala, che anticipa il concerto di lunedì 2 marzo diretto da Marc Albrecht, con la partecipazione di Kian Soltani al violoncello. In programma Traumerei am Kamin e la Sinfonia Domestica op.53 di Strauss e il Concerto n.1 in do maggiore per violoncello e orchestra di Haydn.

Il frequentatissimo ciclo benefico permette al pubblico di assistere alle prove dei concerti a prezzi ridotti con una finalità sociale. Beneficiaria della seconda serata è la Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus.

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno del Main Partner UniCredit, con il contributo di UniCredit Foundation e la collaborazione di Esselunga, quest’anno sostiene quattro realtà che a Milano ospitano le famiglie di bambini e ragazzi, provenienti da tutta Italia, ricoverati in alcuni dei più importanti ospedali milanesi, a cui viene devoluto il ricavato dalla vendita dei biglietti.

La Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus gestisce dal 2013 Casa Costanza, un importante servizio di accoglienza svolto in collaborazione con le assistenti sociali del Policlinico di Milano, che si occupano della valutazione dei singoli casi aventi diritto all’ospitalità. In un comodo appartamento dotato di dieci posti letto, situato presso il centro parrocchiale di Santa Maria del Suffragio in corso XXII Marzo, sono ospitate gratuitamente e senza limiti di tempo donne in fase di gravidanza a rischio, o i cui neonati e bambini affetti da gravi patologie sono ricoverati al Policlinico (in particolare nei reparti di neonatologia e terapia intensiva delle cliniche Mangiagalli e De Marchi o nel reparto di polichirurgia pediatrica del Padiglione Alfieri). Con i fondi raccolti attraverso la Prova Aperta la Fondazione potrà sostenere le spese di Casa Costanza per un intero anno.

Grazie al coinvolgimento dei musicisti della Filarmonica della Scala, di grandi direttori e solisti ospiti e del mondo del non profit milanese, le Prove Aperte sono ormai diventate una piccola stagione dedicata che permette al pubblico di assistere alla messa a punto di grandi concerti a prezzi contenuti, ed essere al tempo stesso parte di una grande iniziativa di solidarietà. In dieci anni hanno contribuito a sostenere progetti di utilità sociale e scientifica, coinvolgendo istituzioni che ogni giorno si prendono cura dei bambini e degli anziani, fronteggiano le povertà, aiutano persone con diverse abilità, ricercano nuove terapie mediche e operano tra i bisogni delle periferie e delle aree in difficoltà.

Il ciclo 2020 prosegue domenica 15 marzo con la prova dedicata al Pio Istituto di Maternità Onlus, diretta da Pablo Heras-Casado con la partecipazione del violinista Renaud Capuçon. L’ultimo appuntamento, domenica 11 ottobre, sarà a sostegno di LILT Lega italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Milano e vedrà sul podio Myung-Whun Chung.

La formula che permette di assistere a una prova musicale si arricchisce sempre dell’esperienza di una breve guida all’ascolto, in un’atmosfera informale di vicinanza con l’orchestra e il suo direttore.

Il programma completo è disponibile sul sito web filarmonica.it/proveaperte/

Il ciclo delle Prove Aperte è reso possibile dalla collaborazione con il Teatro alla Scala. Media partner sono ViviMilano e Radio Popolare. Per questa serata la Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus può inoltre contare sul sostegno di LAWP Studio Legale e Tributario.