Bonus senza deposito: cosa sono e come funzionano

Milano, 21 febbraio 2020 – Chi si avvicina al mondo delle scommesse punta soprattutto a cercare bonus interessanti, suggestivi e convenienti. Si tratta di offerte volte ad aumentare le potenziali vincite dopo aver soddisfatto determinati requisiti in fase di gioco o semplicemente dopo essersi registrati al portale online del bookmaker scelto. D’altro canto, oggi scommettere online è sicuro grazie ai vari standard che gli operatori sono tenuti a rispettare per rientrare nella legalità. Tra le promozioni preferite degli utenti ci sono i bonus di benvenuto, che di solito moltiplicano la somma in denaro versata sul conto di gioco appena creato, così da far durare più a lungo, almeno inizialmente, l’esperienza di gioco.

I meno esperti, però, potrebbe trovare ancora più comodo sfruttare i bonus senza deposito. Si tratta infatti di offerte che non richiedono nemmeno un deposito preliminare e si attivano semplicemente dopo la registrazione del giocatore al portale del bookmaker selezionato. Si parla di promozioni legate anche alla sicurezza dell’utente, in quanto per iscriversi è necessario inviare un proprio documento d’identità al sistema, completando tutte le procedure di iscrizioni richieste e stabilendo eventualmente limiti minimi e massimi di giocata in determinati archi di tempo. I bonus non possono essere conseguiti più di una volta, ma possono essere utilizzati per scommesse e casinò online, abbracciando tutte le sezioni di gioco.

Sempre più rare le offerte gratuite per il betting (ma esistono sul web portali specializzati nella ricerca dei bonus senza deposito scommesse), sono maggiori senza dubbio le proposte degli operatori AAMS per il casinò e le slot. In ogni caso è bene ricordare che le vincite ottenute utilizzando questi bonus senza necessità di versamento possono anche essere prelevate come denaro reale, ma solo dopo aver rispettato i requisiti di puntata nella fase del “rollover”. I bonus che possono essere impiegati solo ed esclusivamente per giocare, infatti, prendono il nome di “fun bonus”.

Bonus senza deposito: le principali caratteristiche

I bonus possono riguardare sia le scommesse sia le slot machine poiché, da più di 20 anni, in Italia è possibile scommettere al di fuori dell’ippica. Il bonus senza deposito sulle scommesse è una “freebet”, cioè una schedina da giocare senza correre pericoli, oppure una somma da scommettere con più puntate, sempre nel rispetto di quanto specificato in termini e condizioni. Quando si vince una scommessa sfruttando questo bonus, viene sottratta dalla vincita la somma del bonus stesso. Per i giochi da casinò sono previste le “freespins”, ossia dei giri gratuiti nelle slot, mentre nel casinò online vengono erogati dei crediti da usare nella roulette. Nel bingo, infine, vengono direttamente distribuite delle cartelle gratis.

Come intuibile, ogni offerta è legata a termini e condizioni che ogni utente deve rispettare per conseguire regolarmente i bonus. Di norma, gli operatori mettono a disposizione un servizio di assistenza che permette di chiedere aiuto e informazioni anche in merito a queste promozioni. Per avere la certezza di giocare su un operatore con licenza italiana, e che quindi sia perfettamente in regola con la legge del nostro Paese, basta verificare che sul sito del bookmaker al quale ci si sta rivolgendo sia presente il logo AAMS. Questo garantisce anche il prelievo delle eventuali vincite presenti sul conto gioco, oltre al fatto di essere in regola con la legislazione fiscale vigente in Italia. Le vincite avvenute su un operatore .it, infatti, non devono essere dichiarate all’Agenzia delle Entrate.

L. M.