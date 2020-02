Buccinasco. IMU: più bassa per chi affitta le case con il canone concordato e per le nuove imprese

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 21 febbraio 2020 – Il Consiglio comunale ha approvato le nuove aliquote della tassa sulla casa introducendo agevolazioni per i proprietari che accettano di abbassare il prezzo della locazione e per chi apre una nuova attività. Incontro pubblico il 4 marzo alla Cascina Robbiolo

Buccinasco (20 febbraio 2020) – Aliquota IMU del 2,6 per mille (anziché del 9,8) per i proprietari che decidono di affittare i propri immobili con il canone concordato e agevolazioni per le nuove imprese, con l’imposta ridotta al 7,6 per mille. È quanto ha stabilito ieri sera il Consiglio comunale che ha votato il nuovo Regolamento sull’imposta sulla casa (con la soppressione della TASI così come prevede la legge del 23 dicembre 2019) e le nuove aliquote. Una decisione già annunciata nel mese di gennaio, dopo la sottoscrizione dell’Accordo Locale per il Canone Concordato tra sindacati inquilini e sindacati dei proprietari alla presenza dell’assessora alla Politiche abitative Grazia Campese dopo un’attività ricognitiva del territorio dell’Agenzia dell’Abitare con la collaborazione dei Settori Urbanistica e Servizi alla persona del Comune. Una misura concreta e possibile perché vantaggiosa per gli stessi proprietari che, accettando di abbassare l’affitto, hanno diritto ad agevolazioni tali da avere un guadagno notevole, ossia riduzioni sulla tassazione (con la cedolare secca al 10% anziché al 21%) e l’IMU notevolmente ridotta (2,6 per mille). Se ne parlerà, insieme all’Agenzia dell’Abitare, in un incontro pubblico in programma il 4 marzo alle ore 21 alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7). Si mantengono inoltre le agevolazioni per le nuove imprese per tre anni, con la riduzione dell’IMU per quei soggetti iscritti nel registro delle imprese e in possesso di regolare partita IVA. La riduzione non si applica a chi non è in regola con il pagamento di tasse o contributi; ai soggetti che abbiano un contenzioso in essere o debiti con il Comune; a chi esercita attività di “compro oro”, sale giochi o scommesse, vendita di armi; a chi si trova in stato di fallimento (o concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria); a chi abbia già raggiunto i limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti alle imprese. Aliquote IMU per il 2020 – Abitazione principale, assimilate e pertinenze (A1, A8 e A9) > 6 per mille

– Altri immobili: 9,8 per mille – Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille – Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0 per mille – Immobili concessi in locazione a canone concordato: 2,6 per mille – Immobili sede di nuovi insediamenti imprenditoriali nel Comune di Buccinasco: 7,6 per mille.

Redazione