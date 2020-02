Consiglio comunale di Lissone: il resoconto dell’attività 2019

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 21 febbraio 2020 – 17 interpellanze, 9 interrogazioni, 12 mozioni, 1 Ordine del giorno e 3 Petizioni: sono questi alcuni dati relativi all’attività del Consiglio comunale nell’annualità 2019, caratterizzata da un numero complessivo di 38 sedute durante le quali sono state assunte 52 deliberazioni. Aggiungendo 16 Comunicazioni, il numero totale di atti dibattuti in Consiglio Comunale è di 110, in linea con i 109 discussi nel 2018.

I dati relativi ai lavori del Consiglio comunale di Lissone e delle sue Commissioni nell’annualità 2019 testimoniano una attività intensa, in linea col lavoro svolto nell’annualità 2018: alle 38 sedute di Consiglio Comunale (erano state 26 nel 2018) si affiancano le 55 sedute di Commissioni Consiliari.

I «costi della politica» dei consiglieri comunali sono complessivamente poco più di 31.500 euro nell’annualità 2019. La spesa per i gettoni del Consiglio Comunale è stata di poco inferiore ai 25.000 euro, mentre i gettoni per le Commissioni consiliari hanno raggiunto una cifra di circa 6.500 euro.

L’elevata partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute è dimostrata dal fatto che 15 consiglieri hanno partecipato ad almeno 32 delle 38 sedute convocate.

Il consigliere Ruggero Sala e il sindaco Concettina Monguzzi hanno partecipato a tutte le 38 sedute consiliari convocate nell’arco del 2019. Il presidente Elio Talarico e i consiglieri Ambrogio Fossati e Mariuccia Brusa hanno partecipato a 37 sedute, facendo registrare una sola assenza.

Sul piano della trasparenza e di una più facile accessibilità agli atti del Consiglio, delibere, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze viaggiano via web e sono disponibili per le attività amministrative sul sito del Comune, con le relative risposte della Giunta comunale.