Gaggiano. Ciclista 51enne investito lungo la S. P. 38 a Vigano

(mi-Lorenteggio.com) Gaggiano, 21 febbraio 2020 – E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale Humanitas di Rozzano un ciclista, caduto rovinosamente a terra, dopo esser stato investito da una vettura mentre era in sella alla sua bicicletta lungo la S. P. 38, all’altezza della rotonda a Vigano con via Circonvallazione. Dopo esser stato soccorso dalla Polizia Locale, che ha compiuto tutti i rilievi, e dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Oro e dall’equipe medica dell’elisoccorso, il medico ha deciso di trasportarlo in elicottero in ospedale.

V. A.