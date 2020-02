Lissone. «Forum donna», Giulia Casu vince il concorso per il miglior logo identificativo

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 21 febbraio 2020 -“Come la bellezza di un fiore è data dalla presenza di tutti i suoi petali che lo rendono unico, così la collaborazione, un interesse in comune, il sostegno, la volontà di voler difendere i propri diritti e le proprie opinioni diventano i petali di un progetto che si distingue”.

È questa la descrizione del progetto vincitore del concorso grafico indetto dall’Amministrazione Comunale per definire il logo identificativo di «Forum Donna».

La premiazione del vincitore del Concorso e la presentazione del logo Forum Donna è avvenuta presso la Sala del Consiglio Comunale di Lissone alla presenza del sindaco, Concettina Monguzzi, dell’assessore alla Persona, Anna Maria Mariani, degli studenti e dei professori delle 3 classi dell’istituto “Meroni” che hanno preso parte al progetto sviluppando i loro elaborati. Presenti anche il dirigente dell’IIS “Meroni”, Carmelo Catalano, e la professoressa Emma Mapelli, presidente per Forum Donna.

Il logo vincitore, selezionato dalla Commissione di valutazione riunitasi ad inizio febbraio, è risultato essere quello di Giulia Casu, alunna della classe 3TGC2 seguita dai docenti Lorenzo Cazzaniga e Maria Rosaria Marra.

Al secondo posto si è classificata Sara Vinci (classe 3TGC2, docenti Lorenzo Cazzaniga e Maria Rosaria Marra), terzi ex aequo Kashif Muhammad (classe 3TGC1, docenti Alfonsa Bruzzese e Cosimo Argentiero) e Giovanni Campanaro (classe 3TGC3, docenti Elio Talarico e Valerij Montanino).

Tra gli elaborati presentati dagli studenti dell’IIS “Meroni”, sono state selezionate 4 proposte di logo che sono state oggetto di un ulteriore lavoro di perfezionamento.

La commissione, a conclusione delle premiazioni, ha provveduto a consegnare un fac-simile di assegno dell’importo di 200 euro per il vincitore, di 120 euro per il secondo classificato e di 40 euro per i terzi classificati a pari merito.

Il logo verrà quindi utilizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Forum Donna, rappresentandolo graficamente in tutti i materiali comunicativi che lo vedano coinvolto.

“Forum Donna” è uno dei tavoli tematici promossi dall’Amministrazione a partire dal 2018 che, con la sua attività, ha coadiuvato il Comune nella realizzazione di numerose iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche di genere; in ordine di tempo, “Forum Donna” si è di recente concretamente impegnato in occasione del 25 novembre nell’organizzazione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, e insieme ad altre associazioni culturali preparerà gli eventi del mese di marzo del format “Impronta donna”.

“Abbiamo scelto di coinvolgere i giovani grafici di Lissone perché questo progetto fosse ricompreso in quello più importante della prevenzione alla violenza di genere e del cambio di mentalità nei confronti della donne, tematiche su cui da anni si lavora all’interno delle nostre scuole – afferma Anna Maria Mariani, Assessore con delega alle Pari Opportunità – il logo vincitore ha colto, a nostra parere, il significato più vero del Forum: racconta di persone e di diritti da promuovere e difendere, richiama attraverso il simbolo del fiore la fragilità e la cura necessaria e continua perché i valori in cui crediamo non appassiscano”.