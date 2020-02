Lissone. «Reddito di cittadinanza», un pomeriggio di formazione per i dipendenti comunali

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 21 febbraio 2020 – Un pomeriggio di formazione sul Reddito di Cittadinanza per conoscere in modo ancora più approfondito il contenuto del Decreto Legge del 28 gennaio 2019, le responsabilità in capo ai Comuni e il compito di «verifica» delle domande pervenute.

Promosso da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali Stato civile Anagrafe), patrocinato dal comune di Lissone e ospitato nella sala del Consiglio Comunale di Lissone, lunedì pomeriggio a Lissone si è svolto un incontro di formazione alla presenza di numerosi dipendenti comunali appartenenti ai Servizi Demografici e dei Servizi Sociali di Comuni della provincia di Monza e della Brianza.

Dopo il saluto iniziale del Sindaco Concettina Monguzzi, il Comitato provinciale e i relatori sono entrati nel merito delle questioni tecniche.

Fra queste, la responsabilità in capo ai Comuni dei controlli anagrafici e di regolarità di soggiorno dei richiedenti il reddito di cittadinanza, i concetti di “famiglia anagrafica” e di “nucleo familiare”, l’impatto sulla regolare tenuta dell’anagrafe con il rischio delle scissioni di famiglia fittizie e le verifiche della composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.