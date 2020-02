Milano. Due giornate di festa per il Carnevale di CityLife Shopping District

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2020 – CityLife Shopping District si prepara a festeggiare insieme ai suoi ospiti la festa più divertente dell’anno con performance itineranti, artisti di fama internazionale, una kids area con laboratori tematizzati e un divertente teatrino delle marionette.

Nel weekend del 29 febbraio e 1° marzo, lo Shopping District verrà invaso da un’ondata di euforia per il carnevale più cool della città, grazie alle innumerevoli iniziative organizzate per coinvolgere l’intera famiglia.

Nel pomeriggio delle due giornate dedicate al carnevale ambrosiano saranno allestite diverse postazioni con due performer per ciascuna, che si alterneranno a partire dalle 14.30 fino alle 18.45, intrattenendo grandi e piccini con divertenti show, musica e giochi di magia. Sul palco del primo piano saranno protagonisti Billy Bolla, con il suo spettacolo di bolle di sapone e le divertenti performance di Otto Il Bassotto e la sua palla gigante. Negli stessi orari, al Piano Zero, domineranno la scena i giochi di magia di Zio Potter, direttamente dal fantastico mondo di Hogwarts e le spassose gag della Ciaffero Band: i due artisti si alterneranno per stupire e divertire l’intero piano a loro dedicato.

Non mancherà inoltre l’Area Lab, la postazione situata al Piano Zero interamente tematizzata e dedicata ai piccoli ospiti di CityLife Shopping District. Per entrambe le giornate, dalle 11.00 alle 19.00, i bambini avranno la possibilità di farsi truccare nei modi più originali dall’abile Truccabimbi e di realizzare le proprie mascherine personalizzate durante i laboratori creativi. Per coinvolgere l’intera galleria nello spirito carnevalesco, nell’area dedicata ai bambini sarà allestito anche un teatrino dove verranno messi in scena vivaci spettacoli a cura del Sipario Verde Marionette . Gli appuntamenti saranno tre per giornata: il primo sarà alle 12.30, il secondo alle 16.30 e l’ultimo spettacolo sarà quello delle 17.30.

Per concludere un fine settimana all’insegna del divertimento, nella giornata di domenica, a partire dalle 15.00, si esibiranno ogni ora artisti di fama internazionale con performance itineranti dal forte impatto visivo, fino ad arrivare al culmine dei festeggiamenti con una coinvolgente parata finale. Alle 18.45 infatti, tutti gli artisti che per l’intero weekend si saranno esibiti con i loro spettacoli e la loro fantasia, saranno i protagonisti di uno spettacolo finale pieno di sorprese.

Un’occasione unica per farsi trascinare dalle tante iniziative che CityLife Shopping District propone in questi giorni di festa e vivere a pieno lo spirito del carnevale.