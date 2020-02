Trezzano. Cade da moto in viale Europa, centauro 56enne in codice giallo al San Carlo

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 20 febbraio 2020 – Intorno alle ore 17.00, in viale Europa all’altezza dell’intersezione con via Petrarca, un motocilista 56enne ha perso il controllo del proprio veicolo per evitare una vettura, cadendo rovinosamente a terra. Alcuni automobilisti, visto l’orario di punta, hanno chiamato i soccorsi, descrivendo quanto avvenuto. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde e dal personale sanitario dell’elisoccorso, giunto da Como, dopo le prime il cure, il ferito è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.