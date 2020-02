Asst Monza. Sospeso lo spettacolo teatrale previsto per domani pomeriggio

(mi-lorenteggio.com) Monza, 22 febbraio 2020. Lo spettacolo teatrale previsto per domani pomeriggio alle ore 15 presso l’auditorium “Enrico Maria Pogliani” è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi. Anche se non ci sono state disposizioni che impongano per motivi di sicurezza la proroga dell’evento, la Asst di Monza, come gli altri centri di riferimento regionali per le malattie infettive, è impegnata nella gestione della situazione del Coronavirus e quindi per motivi organizzativi si preferisce rimandare l’evento. Ci scusiamo per il disagio.

Redazione