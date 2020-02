Coronavirus. Il Comune di Buccinasco è in costante contatto con le autorità

Buccinasco (22 febbraio 2020) – Al fine di garantire la massima collaborazione alla Regione, alla Prefettura e alle istituzioni sanitarie, il sindaco Rino Pruiti è in contatto costante con le autorità, in modo da poter recepire in modo tempestivo le eventuali indicazioni che interverranno nelle prossime ore. Ieri sera il primo cittadino ha contattato la Prefettura di Milano che “si raccomanda di seguire strettamente le indicazioni che verranno fornite dall’autorità sanitaria regionale ovvero dal Commissario straordinario dell’emergenza, quali autorità competenti in materia”. “Si conferma – prosegue la comunicazione della Prefettura – che al momento le misure risultano circoscritte a un’area territoriale omogenea che comprende i Comuni del lodigiano”. Al fine di tutelare cittadini e dipendenti, i dipendenti e i collaboratori del Comune provenienti dalle zone indicate dall’ordinanza sono sospesi dalle attività lavorative per consentire il periodo di isolamento e si invitano le aziende del territorio a mettere in atto quanto previsto dall’ordinanza ministeriale. “Da parte nostra – afferma il sindaco di Buccinasco – l’attenzione è alta e restiamo in costante contatto con le autorità competenti, pronti a fare la nostra parte e continuando anche i controlli sul territorio come di consueto”.

DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 1. Lavati spesso le mani 2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus