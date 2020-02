DAL FLIPPER AI VIDEOGIOCHI, UN MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Milano, 22 febbraio 2020 – Per chi non gioca da tempo con i videogiochi e si volesse cimentare, oggi, si troverebbe di fronte ad un panorama di prodotti, che nemmeno si immagina. Per chi non è per nulla infarinato, di come questo mondo sia cambiato, basta leggere le recensioni videogiochi per avere un primo quadro sommario di tutti gli aspetti, scoprire i migliori e le peculiarità.

Infatti, non solo giovani e giovanissimi conoscono bene il settore, in quanto, nessuno più di loro, trova familiari il mondo dei videogiochi, conoscendone tutti gli aspetti, segreti e trucchi, ma, oggi, un fenomeno da non sottovalutare e in crescita, è che sono sempre di più le persone adulte e gli anziani, che, incuriositi, grazie alla facile fruizione, riscoprono, sia come passatempo, che come divertimento, questi moderni videogiochi e il loro mondo appassionante.

Del resto, nel settore dei divertimenti, il mondo dei videogiochi, come tutti i settori, in questi anni ha fatto passi da gigante. Il caro vecchio flipper del bar oggi è preistoria, se lo confrontiamo al grande sviluppo dei giochi, oggi accessibili ovunque, soprattutto anche dal nostro smartphone. Venuta meno l’esigenza di recarsi nelle sale giochi, come negli anni ’90, la tecnologia ha portato in casa una infinità di videogiochi.

Multimedialità, effetti tridimensionali, connettività hanno reso il mondo dei videogiochi sempre più accattivante, tant’è che non solo in età adolescenziale, ma, anche, in età adulta vengono riscoperti grazie alla loro attrattività e alla facilità di accesso quotidiano e semplicità del divertimento.

Come avvicinarsi a questo mondo o riprendere a giocare, visto che i prodotti sul mercato sono tanti e sono talmente evoluti che conoscerli tutti in breve tempo è praticamente impossibile?

Fortunatamente, per chi non ama rivolgersi all’online e preferisce il contatto reale, andando in un centro commerciale può vedere le console, come si sono evolute e farci spiegare dai commessi le principali caratteristiche e novità, giusto per toccare con mano e infarinarci delle principali novità e caratteristiche. Ma, non solo, anche online, facendo le ricerche con i principali motori di ricerca, possiamo capire dove indirizzarci al meglio e quali sono le tendenze non solo del mercato ma, anche di chi quotidianamente gioca e condivide le proprie esperienze online. Questo non solo perchè appassionato, ma, anche perchè online, si può giocare e trovare giocatori in tutto il mondo disponibili a condividere questa passione.

Questo aspetto, di questa socialità globale del giocare online, che rimane sempre virtuale, ma, nonostante questo, allaccia anche relazioni di amicizia, è una delle nuove dinamiche dei videogiochi, in quanto in divertimento viene condiviso e partecipato.

A spiegare meglio questo, ci sono anche le riviste specializzate del settore, che suggeriscono al meglio e descrivono, non solo le novità, ma, anche di come vivere al meglio l’esperienza del divertimento con PC, Playstation 4, Xbox One ad esempio, e tutti con i supporti hardware e software, oggi disponibili.

Tecnologia e software, oggi più che mai, danno il valore aggiunto al singolo gioco che si vuole comperare o provare online: sconti e offerte sono sempre elementi da considerare, così come è da tenere ben presente, che grazie alla bellezza e coinvolgimento, i migliori nuovi giochi, tanto prendono, coinvolgo e appassionano, che possono creare proprio effetti dipendenza, talmente sono realistici e immedesimano il giocatore con il protagonista del gioco: per questo è sempre necessario farne buon uso affinchè rimangano un sano divertimento.

L. M.