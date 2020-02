Premana (Lecco). 22enne precipita in Valvarrone, grave

(mi-lorenteggio.com) PREMANA (LC), 22 febbraio 2020 – Intervento nel tardo pomeriggio di oggi in Valvarrone per un ragazzo precipitato sul sentiero che dall’Alpe Deleguaggio porta verso Premana. Era con un gruppo di altri giovani quando è accaduto l’incidente. La Centrale SOREU di AREU ha inviato sul posto l’elicottero, decollato da Como; una squadra di tecnici del CNSAS, XIX Delegazione Lariana, era pronta in piazzola a Pagnona, un’altra a Barzio. Alla fine è stato necessario prendere a bordo dell’elicottero due tecnici della stazione per intervenire a supporto dell’équipe di elisoccorso nel recupero. Il giovane, 22 anni, di Premana, è stato portato in ospedale a Varese in gravi condizioni. Alcuni tecnici sono saliti dove si trovavano gli altri ragazzi e li hanno accompagnati a valle.

V. A.