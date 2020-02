BAREGGIO. CORONAVIRUS: SCUOLE CHIUSE E MANIFESTAZIONI ANNULLATE, DA LUNEDI’ UNA MAIL PER QUALSIASI DUBBIO

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 23 febbraio 2020 – Per l’emergenza Coronavirus anche a Bareggio scuole chiuse per una settimana secondo la disposizione del Ministro della Salute Roberto Speranza d’intesa con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il documento, firmato in serata e spedito a tutti i Comuni per opportuna diffusione, prevede la chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, la sospensione di iniziative e manifestazioni in luogo pubblico o privato, compresi gli eventi religiosi. Per quanto concerne le attività commerciali, saranno aperte quelle per l’acquisto dei beni di prima necessità, mentre bar, locali ed esercizi di intrattenimento chiuderanno alle 18. A Bareggio resteranno aperti anche tutti gli uffici comunali. Saltano, invece, i mercati settimanali del lunedì a San Martino e del giovedì in piazza Cavour. L’ordinanza è valida fino a domenica 1° marzo, fatte salve eventuali e ulteriori successive comunicazioni.

“Invitiamo tutti i cittadini di Bareggio ad attenersi alle disposizioni ma allo stesso tempo a evitare allarmismi e fake news che in questo momento non giovano alla causa – afferma il sindaco Linda Colombo -. Ringraziamo tutte le istituzioni che stanno facendo squadra per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus. La nostra Amministrazione comunale creerà anche una mail apposita (nella giornata di lunedì daremo opportuna comunicazione) alla quale i cittadini potranno scrivere per qualsiasi dubbio: l’obiettivo è fare in modo che la popolazione sia informata in maniera corretta e trasparente”.