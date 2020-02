Cesano Boscone. Coronavirus, sospeso il Mercato Agricolo e le iniziative pubbliche

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 febbraio 2020 – Dopo il caso del quarantenne di Torino, primo caso in Piemonte di Coronavirus, che lavora a Cesano Boscone, per oggi, 23 febbraio 2020, in via precauzionale è sospeso il Mercato Agricolo, nel centro storico, e tutte le iniziative. Come lo ha annunciato sia il Sindaco, Simone Negri, che il vicesindaco, Salvatore Gattuso, sul social Facebook.

Il Sindaco invita la cittadinanza ad assumere comportamenti responsabili senza cadere in allarmismi

E’ stato di recente accertato che il soggetto risultato positivo al Coronavirus, un uomo di circa 40 anni residente a Torino, sia dipendente di un’azienda di Cesano Boscone.

Tuttavia il lavoratore svolgeva le sue mansioni prevalentemente al di fuori del territorio di Cesano.

“Stando a quanto ho potuto constatare – ha detto il sindaco Simone Negri – si tratta di una persona che non ha particolari rapporti con la popolazione di Cesano e che avrebbe contratto il virus da un altro dipendente non cesanese, proveniente dal focolaio di Codogno. Al momento, come da protocollo, tutti i lavoratori, di cui solo uno residente a Cesano, sono stati sottoposti alle misure di primo livello della profilassi e l’ATS è impegnata a ricostruire tutta la filiera dei rapporti delle persone interessate che saranno oggetto, nelle prossime ore, di ulteriori accertamenti”.

La persona infetta è in buone condizioni all’ospedale di Torino e al momento le persone con cui è venuto in contatto nell’azienda cesanese non hanno segnalato alcun sintomo.

Il Sindaco, visto il moltiplicarsi di notizie non confermate in queste ore su internet e social network, ha poi invitato la cittadinanza ad informarsi solo ed unicamente tramite i canali ufficiali istituzionali. A tal proposito si ricorda ai cittadini l’importanza di seguire il decalogo di comportamento diramato dall’Istituto Superiore della sanità e, laddove si accusino sintomi influenzali, di non presentarsi al Pronto Soccorso ma di chiamare tempestivamente il 112 o il 1500.

Pronto a recepire ed implementare le direttive di Regione Lombardia o di Governo, il Comune, in via del tutto precauzionale, ha comunque deciso di sospendere le iniziative pubbliche previste per domani mattina. “In questo momento facciamo della prevenzione la nostra priorità – ha concluso il primo cittadino – Voglio anche aggiungere che per via di questa vicenda ho potuto toccare con mano quanto tutte le istituzioni, a qualsiasi livello, siano senza sosta al lavoro con impegno e competenza. I cittadini sono in buone mani e devono mantenere la fiducia nelle istituzioni, soprattutto in questi momenti. Daremo nelle prossime ore tutti gli aggiornamenti necessari”.

V. A.