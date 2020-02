(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2020 – Sciacalli della truffa in azione: è stato segnalato, come ad esempio dal Sindaco di Treviso, che alcuni truffatori si fingono paramedici che effettuano gratuitamente un test per il coronavirus, con l’obiettivo accedere alle abitazioni private e derubare le persone.

Vi raccomandiamo di non far entrare in casa sconosciuti e di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine e i familiari.

