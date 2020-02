Coronavirus: Comunicato dei Sindaci del distretto dell’Abbiatense

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 23 febbraio 2020 – Riceviamo e pubblichiamo:

I Sindaci dei Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate e Vermezzo con Zelo

Considerata l’emergenza sanitaria emersa a seguito dell’accertamento di casi di contagio da CORONAVIRUS nel territorio della Regione Lombardia, hanno condiviso le seguenti decisioni:

1. la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, aperti al pubblico;

2. la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole, degli asili nido e dei micronidi, di ogni ordine e grado (anche paritari), nonché la frequenza di attività scolastiche, extrascolastiche ed anche di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

3. la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, biblioteche e degli altri istituiti e luoghi della cultura.

Quanto sopra con decorrenza immediata e fino alla data che Regione Lombardia deciderà in base agli sviluppi della situazione complessiva nonché nell’Ordinanza Regionale che sarà emanata a breve. Seguirà Ordinanza Sindacale.

I Sindaci dell’Abbiatense