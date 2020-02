CORONAVIRUS, LUCENTE (FDI): PRESENTERO’ MOZIONE URGENTE PER CHIEDERE TAMPONE PER TUTTI I RESIDENTI DEI COMUNI COLPITI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2020 – “Presenterò una mozione urgente per impegnare la Regione a prendere ulteriori provvedimenti contro il dilagare del Coronavirus. Chiederò di attivarsi perché nei paesi interessati anche solo da un caso venga fatto a tutti i residenti il tampone, in modo che eventuali nuovi casi siano riconosciuti immediatamente.

Regione Lombardia sta affrontando con tutti i suoi mezzi e le sue energie l’emergenza, ma si può fare ancora di più. La possibile diffusione non è stata gestita adeguatamente dal Governo e adesso ci ritroviamo a dover affrontare una situazione molto preoccupante. Il mio pensiero va anche ai sindaci, che in questi giorni sono a disposizione 24 ore su 24 e che stanno dando anima e corpo, ma che non riescono a fornire ai loro cittadini tutte le risposte. I comuni sono in difficoltà e vi assicuro, stando anche io sul territorio costantemente, che stanno facendo il massimo ma hanno bisogno di aiuto. Per dare l’esempio, il tampone potrebbe essere fatto anche a tutti i dipendenti di Regione Lombardia: assessori, consiglieri, dirigenti, dipendenti…

Propongo anche che venga valutata la chiusura dell’ospedale di Lodi e di Melegnano dove sono stati alcuni dei contagiati. Colgo l’occasione per ringraziare i medici, gli infermieri e tutti coloro che negli ospedali stanno lavorando senza risparmiarsi.

Spero che la mia mozione venga discussa nel Consiglio di martedì, data la sua urgenza, ma sono anche pronto a ritirarla se già prima venissero messe in atto nuove contromisure in aiuto delle zone colpite”.

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.