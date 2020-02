Coronavirus. Primo caso in Piemonte a Torino positivo un quarantenne, che lavora a Cesano Boscone,

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 febbraio 2020 – Nuovo contagio da coronavirus, il primo in Piemonte. Si tratta di un uomo di 40 anni di Torino: a confermarlo, ieri, i test, che hanno dato esito positivo, svolti dagli specialisti dell’ospedale Amedeo di Savoia. L’uomo si è ammalato «dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo», ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

L’assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi ha ribadito: «Non è un focolaio piemontese, ma lombardo».

L’uomo, lavora a Cesano Boscone, ed è un collega di due persone che attualmente risultano ricoverate in Lombardia. È quanto è trapelato a margine dell’incontro di eri, a Torino, nella sala operativa della Protezione civile, dove è stata attivata una Unità di crisi. Il quarantenne è sposato e ha due figli, di 8 e 10 anni. Per raggiungere il luogo di lavoro, secondo quanto è stato comunicato, si è servito in numerose occasioni del treno.

Il Sindaco di Cesano Boscone, Simone Negri, su Facebook, scrive: “Si tratta di un residente in Piemonte che collabora con un’azienda locale e trascorre a Cesano mediamente due giorni alla settimana. Stando a quanto ho potuto accertare, parlando anche con suoi colleghi, si tratta di una persona che non ha particolari rapporti con il territorio (ad eccezione del contesto lavorativo) e che avrebbe contratto il virus da un altro dipendente non cesanese legato al focolaio di Codogno. L’azienda, quindi, sarebbe stata il luogo della trasmissione.

“Al momento tutti i lavoratori – di cui solo uno residente a Cesano – sono stati sottoposti alle misure di primo livello della profilassi e l’ATS è impegnata a ricostruire tutta la filiera dei rapporti delle persone interessate che saranno oggetto nelle prossime ore degli accertamenti del caso. La persona infetta è in buone condizioni all’ospedale di Torino e non risultano al momento particolari problemi rispetto alle persone con cui è venuto in contatto nell’azienda cesanese. Sono comunque tutte in osservazione e non ci dovrebbero essere rischi di ulteriori contagi. Nell’attesa delle determinazioni del Governo – è in corso in queste ore un consiglio dei ministri – e della regia regionale, ho deciso in via precauzionale di sospendere le iniziative pubbliche previste per domani mattina”.

V. A.