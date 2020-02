Coronavirus. Rozzano: ecco l’ordinanza del Sindaco

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 23 febbraio 2020 – Il sindaco Gianni Ferretti ha firmato l’ordinanza che adotta una serie di misure precauzionali per contrastare la diffusione del coronavirus. Da oggi 23 febbraio 2020 e fino a nuove disposizioni su tutto il territorio comunale entrano in vigore le seguenti disposizioni.

➡️ Il divieto di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (sportive, musicali, teatrali, religiose, ludiche e culturali) sul territorio della città di Rozzano, comprese le iniziative previste per il carnevale, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico e privato anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico

➡️ La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i corsi dell’Università della Terza età e gli asili nido privati sul territorio di Rozzano, salvo le attività formative svolte a distanza

➡️ La chiusura al pubblico del centro culturale Cascina Grande (biblioteca adulti, biblioteca dei ragazzi, sale conferenze e spazio espositivo)

➡️ La chiusura di tutti gli impianti sportivi, privati e pubblici, del territorio

➡️ La chiusura dei centri di aggregazione giovanili e per anziani, associativi di ogni genere, compresi gli oratori

➡️ La chiusura al pubblico degli uffici comunali e delle società partecipate ad eccezione di:

uffici demografici e di stato civile, protocollo, messi comunali, Polizia Locale, CIRP, Info Point e sportello AMA presso il palazzo comunale

Il sindaco raccomanda le associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le istituzioni pubbliche ad adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid19 (coronavirus)

Le strutture socio sanitarie nonché quelle residenziali per anziani e disabili ad osservare tutte le misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti, atte ad evitare la diffusione del contagio del virus covid19

Ricordiamo ai cittadini di osservare le indicazioni del Ministero della Salute ed evitare, il più possibile, luoghi affollati.

✅ La prevenzione è fatta di gesti quotidiani e informazioni corrette ✅ Scarica e condividi il vademecum, clicca qui

👉 http://bit.ly/32cGTsn

Se avete sintomi influenzali o problemi respiratori non andate in Pronto Soccorso, chiamate il 112.

Per informazioni di carattere generale chiamate il numero 1500.

Scarica l’ordinanza https://bit.ly/38QLNO4