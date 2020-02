Lago d’Iseo. Soccorsa una donna bresciana di 56 anni

(mi-lorenteggio.com) LAGO D’ISEO (BS, 23 febbraio 2020 – – Intervento ieri nella zona del Lago d’Iseo per una donna bresciana di 56 anni scivolata nella zona di Cima dell’Orto, a quota 930 metri, in una zona boschiva impervia. Era con il marito lungo il sentiero 242 che dalla cima porta a Pilzone. Si è fratturata una caviglia. Sul posto sei tecnici della stazione di Breno che l’hanno raggiunta prima con la jeep e per un tratto a piedi, per una ventina di minuti. La donna è stata stabilizzata e recuperata con il verricello dall’elicottero di AREU di Brescia. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

V. A.