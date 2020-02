LOMBARDIA. CORONAVIRUS, PRESIDENTE FONTANA: NELLA NOTTE SALITI A 89 I CASI, RINGRAZIO I LOMBARDI PER IL GRANDISSIMO SENSO CIVICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2020 – “Nella notte sono saliti a 89 i casi di cittadini lombardi risultati positivi ai controlli deln Coronavirus. E’ quindi quantomai necessario porre in essere misure ancora piu’ stringenti e rigorose. I lombardi stanno dimostrando un grandissimo senso civico e senza isterismi si stanno adeguando a questa situazione”. Cosi’, in sintesi, ilpresidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,

intervenendo in uno ‘speciale’ a Radio Rai 1, ha fatto il puntodella situazione. Regione Lombardia ha convocato una conferenza stampa, intorno alle ore 16, per ulteriori aggiornamenti.

