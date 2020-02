LOMBARDIA. CORONAVIRUS, SALE A 112 IL NUMERO DEI CONTAGIATI. MORTA UN’AZIONE DONNA MALATA ONCOLOGICA ALL’OSPEDALE DI CREMA

PRESIDENTE FONTANA: NON HO MAI DETTO LOMBARDIA COME WUHAN

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2020 – Sono 112 i casi delle persone risultate

positive al Coronavirus. Lo hanno fatto sapere il presidente

della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore al

Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa convocata

per fare il punto della situazione.

La maggior parte dei soggetti colpiti dall’infezione si trova

nella zona del Basso lodigiano (62). Si registrano poi casi

anche nelle province di Cremona (16), Pavia (6), Milano (3) e

Sondrio (1). Nelle ultime ore si sono altresi’ registrate

infezioni anche in provincia di Monza e Brianza (1) e Bergamo

(3). Si stanno effettuando le opportune verifiche per la

corretta ‘identificazione’ degli altri soggetti positivi.

Fra questi casi c’e’ anche quello di un’anziana donna, malata

oncologica, deceduta all’ospedale di Crema e positiva al tampone

effettuato post mortem.

“L’Unita’ di crisi – hanno spiegato il presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore al Welfare, Giulio

Gallera – e’ al lavoro giorno e notte per fronteggiare con grande

lucidita’ una situazione che e’ in costante evoluzione.

Continuiamo a essere in strettissimo contatto con il Governo.

Siamo in costante collegamento con il premier Giuseppe Conte,

con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e con il capo

dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo

Borrelli”.

FONTANA: MAI DETTO LOMBARDIA COME WUHAN – Il presidente Fontana

ha anche precisato alcune sue dichiarazioni riportate da alcuni

organi di stampa. “Mi e’ stato chiesto – ha spiegato – se siamo

pronti ad affrontare altre situazioni e ho detto che nel caso ci

fosse un ulteriore peggioramento siamo a pronti ad affrontarlo

con altre misure”.

NUMERO VERDE REGIONE – Coloro che riscontrano sintomi

influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto

soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale

800.89.45.45 che valutera’ ogni singola situazione e spieghera’

che cosa fare.

Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di

pubblica utilita’ attivato dal Ministero della Salute. (