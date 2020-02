Motta Visconti. Incidente in moto

(mi-Lorenteggio.com) Motta Visconti, 23 febbraio 2020 – Intorno alle ore 15.00, in viale Alcide De Gasperi, il tratto comunale della S. P. 259, all’altezza di via Matteotti, due 42enni, per cause in fase di accertamento, sono caduti rovinosamente dalla moto sulla quale viaggiavano. Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Croce Oro Gaggiano e una della Croce Bianca Binasco, ed è atterrato l’elisoccorso. Grave il bilancio: una coppia di 42enni è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

V. A.