Rinviati i Carnevali di Monza, Bareggia di Lissone e Macherio, Seregno, Brugherio, Nova Milanese, Villasanta

(mi-lorenteggio.com) Monza, 23 febbraio 2020 – Dopo confronto con la Prefettura di Monza e della Brianza, i Comuni di Monza, Lissone, Macherio, Seregno, Brugherio, Nova Milanese e Villasanta hanno disposto il rinvio delle sfilate di Carnevale previste per la giornata odierna, in accordo con gli organizzatori delle manifestazioni.

Tale decisione viene assunta a seguito delle direttive ministeriali emanate nella serata di sabato 22 febbraio 2020 e delle relative disposizioni restrittive che interessano tutto il territorio lombardo volte al contenimento della diffusione dell’infezione da Coronavirus.

Pur non essendovi alcun rischio specifico, è stato ritenuto che, in questa situazione di grande incertezza, dovesse prevalere un principio di maggior tutela della salute nei confronti di tutti i nostri cittadini.

La misura si inserisce esclusivamente nel percorso di azioni coordinate tra gli enti pubblici volte alla cautela ed alla prevenzione.

Non essendo segnalati casi di infezione sul territorio, al momento non vi sono ulteriori disposizioni restrittive in questi Comuni.

