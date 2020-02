SUD MILANO. MISURE PRECAUZIONALI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA “CORONAVIRUS”

(mi-lorenteggio.com) Opera, 23 febbraio 2020 – Preso atto del Decreto Legge emanato dal Governo, i Sindaci dei Comuni di Basiglio, Binasco,

Casarile, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Vernate e Zibido San

Giacomo si sono riuniti nel pomeriggio di domenica 23 febbraio per coordinare alcune azioni

precauzionali a tutela di tutta la cittadinanza.

Si tratta di misure preventive che, a partire da domani lunedì 24 febbraio 2020 e fino a domenica 1

marzo 2020 salvo nuove disposizioni, vedranno la sospensione:

– di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura;

– di eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico e privato anche di carattere culturale,

ludico, sportivo e religioso anche e svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

– dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private e

paritarie;

– dei servizi dei luoghi di interesse storico-culturale;

Le misure vogliono tutelare la salute e prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus.

Invitiamo tutti i cittadini ad attenersi alle indicazioni degli enti di riferimento.

Le Amministrazioni Comunali sono in costante contatto con le autorità competenti e monitorano

costantemente la situazione.

Alle ore 19.00 i Sindaci parteciperanno all’incontro organizzato da Regione Lombardia per un

aggiornamento della situazione.

Qualsiasi sviluppo verrà prontamente comunicato alla cittadinanza.

A breve sarà diffusa l’ordinanza di Regione Lombardia

FIRMATO DA

Comune di Basiglio

Comune di Binasco

Comune di Casarile

Comune di Lacchiarella

Comune di Locate di Triulzi

Comune di Noviglio

Comune di Opera

Comune di Pieve Emanuele

Comune di Vernate

Comune di Zibido San Giacomo