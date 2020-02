Buccinasco. Ordinanza Coronavirus e misure adottate

Viste le ordinanze del Ministero della Salute e della Regione, il primo cittadino di Buccinasco ha confermato la chiusura delle scuole e la sospensione delle manifestazioni. Da martedì 25 gli uffici comunali saranno aperti al pubblico, con il potenziamento di dotazioni sanitarie e servizio di pulizia

Buccinasco (24 febbraio 2020) – Da domani, martedì 25 febbraio, gli uffici comunali di Buccinasco saranno aperti al pubblico. Il Comune – l’ente più vicino ai cittadini – con uno sforzo straordinario si farà carico di gestire l’emergenza rispondendo alle necessità dei cittadini. A tutela dei dipendenti e degli utenti, si procederà quotidianamente con pulizie straordinarie e gli addetti allo sportello dei servizi al cittadino avranno a disposizione dotazioni igienico-sanitarie.

Una raccomandazione di buon senso a tutti i cittadini: recatevi in Comune solo in caso di necessità, preferendo rimandare appuntamenti e pratiche non urgenti, a tutela della serenità di ciascuno.

INFORMAZIONI Per informazioni sui servizi comunali e sugli orari, è possibile contattare i numeri 02.4570340-248.

Per informazioni sul Coronavirus > 1500 (Ministero della Salute)

Per sintomi sospetti > 800.894.545 (Regione Lombardia) Per emergenze > 112

ATTENZIONE ALLE TRUFFE Attenzione! Croce Rossa informa la cittadinanza che non è stata emanata alcuna attività porta a porta per effettuare test con tampone orale per la rilevazione di contagio di Corona Virus COVID19. Tali attività non hanno nulla a che vedere con Croce Rossa e hanno solo intenti di sciacallaggio. Si raccomanda, dunque, nel caso si riceva una visita, di non accogliere individui (anche se con la divisa della Croce Rossa) e contattare le forze dell’ordine.

ORDINANZA SINDACALE Il sindaco Rino Pruiti, richiamando le ordinanze adottate dal Ministero della Salute e della Regione Lombardia e ravvisando la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Corona Virus), ha ordinato:

la chiusura, con decorrenza immediata, fino a nuove disposizioni dei seguenti servizi e attività: – Scuole pubbliche statali e paritarie di ogni ordine e grado; – Asili nido, sia gestiti da enti pubblici, sia gestiti da imprese private;

