Coronavirus. A Corsico sospese le manifestazioni pubbliche, mercati e orari chiusura bar e locali di intrattenimento

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 24 febbraio 2020 – Vista l’Ordinanza d’intesa tra il Ministero della Salute e il Presidente della Regione Lombardia, l’Amministrazione Comunale ha deciso la sospensione delle seguenti manifestazioni/attività da lunedì 24 febbraio 2020:

– i mercati settimanali del martedì e del sabato;

– il mercatino denominato “Pulci e non solo” in programma per la prima domenica del mese;

– il mercato biologico in programma in via Cavour il 1°marzo;

– bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico dalle ore 18.00 alle ore 6.00

Sono inoltre sospese TUTTE le manifestazioni pubbliche.

