Coronavirus. Negativi i colleghi del lavoratore dell’azienda di Cesano Boscone positivo al coronavirus

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 febbraio 2020 – In attuazione dell’ordinanza di Regione Lombardia relativa all’adozione di misure precauzionali a tutela della cittadinanza lombarda per evitare situazioni che favoriscano il diffondersi del coronavirus, l’amministrazione comunale chiarisce punto per punto le disposizioni e restrizioni applicabili a Cesano sino a domenica 1 marzo:

Misure relative al commercio – Non ci sarà alcuna restrizione per le attività artigianali, gli esercizi di vicinato e i ristoranti. – I bar, i locali e gli esercizi di intrattenimento (comprese le ludoteche e le sale scommesse) saranno chiusi dalle ore 18 alle 6. – Gli esercizi con attività congiunta bar-ristoranti sospenderanno le attività relative al bar alle ore 18, mentre potranno proseguire l’attività di ristorazione. – Le medie strutture di vendita e le attività all’interno dei centri commerciali resteranno chiusi il sabato e la domenica esclusi i punti di vendita di generi alimentari. – I bar presenti nei centri commerciali resteranno chiusi dalle ore 18 alle 6, il sabato e la domenica. – La ristorazione nei centri commerciali sarà chiusa il sabato e la domenica. – Il mercato in piazza Falcone si svolgerà regolarmente nella giornata di mercoledì.

Misure relative agli Sportelli Polifunzionali – Gli sportelli Risparmia tempo presso il centro commerciale Auchan e lo sportello per il rilascio delle carte d’identità elettroniche su appuntamento presso la sede di via Pogliani rimarranno chiusi. – L’attività di entrambi gli sportelli (in Auchan martedì e giovedì dalle 14.30 alle 19.30; in via Pogliani il lunedì, mercoledì e venerdì) si terrà solo presso la sede comunale di via Vespucci.

Misure relative agli eventi e ai luoghi di aggregazione sul territorio – Rimangono chiuse le scuole di ogni ordine e grado. – Sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, gli eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico e privato, anche di carattere culturale, sportivo e religioso. – Sono inoltre sospese le attività presso: il centro anziani di via Don Sturzo; la Sala della Trasparenza; la Sala comunale in piazza Papa Giovanni XXIII; l’Università delle tre età; i teatri e il Cinema Cristallo; la Biblioteca di Villa Marazzi; le palestre.

“Queste disposizioni – ha detto il sindaco Simone Negri – potranno subire delle modifiche in seguito a quanto stabilito dalle autorità regionali. Invitiamo dunque la cittadinanza a tenere costantemente

monitorato il sito istituzionale www.comune.cesano-boscone.mi.it. Ci tengo inoltre a comunicare un aggiornamento ricevuto oggi rispetto alla filiale cesanese dell’azienda in cui sabato è emerso il caso del lavoratore, non residente a Cesano, contagiato. Nessuno dei dipendenti presenta in questo momento particolari sintomi che possano richiamare un’eventuale infezione da Coronavirus. I lavoratori che sono stati sottoposti al tampone sono risultati tutti negativi e i due contagiati presenti in azienda, che ha diverse sedi in Italia, residenti rispettivamente a Castiglione d’Adda e Torino, sono in via di guarigione. La sede cesanese, inoltre, è chiusa ed è stata programmata una sanificazione. Mi pare di poter dire che le istituzioni coinvolte abbiano ben operato sul caso”.

Redazione