È conveniente investire ancora in criptovalute?

Milano, 24 febbraio 2020 – Da qualche tempo si legge sempre più spesso di quanto il mondo delle criptovalute sia in crescita e con esso, anche l’economia in generale. La domanda che più frequentemente viene posta su forum e blog è la seguente: “conviene ancora investire in criptovalute?”.

La risposta a questa domanda è assolutamente affermativa, a patto di sapere su COSA investire e su QUANTO investire. Nonostante si sentano spesso notizie riguardanti questo argomento, molte persone fanno confusione e non conoscono fino in fondo il trading delle criptovalute, ritenendo erroneamente che sia una moda finanziaria senza futuro. In realtà le cose non stanno affatto così e, per fare chiarezza, andremo ad analizzare il perché investire nelle monete elettroniche sia tutt’oggi un affare conveniente.

Il primo passo da fare nell’investimento è certamente quello di scegliere una moneta sulla quale puntare il capitale. Molti siti di exchange, come Bitvavo, propongono facilmente una linea guida di tutte le criptovalute che possono essere comprate, vendute o anche semplicemente scambiate, in modo tale da indirizzare l’investitore sulla giusta strada.

A differenza delle monete tradizionali, come il dollaro ad esempio, che hanno dei limiti di costo e di tempo, le criptovalute sono comode in quanto:

si possono inviare e ricevere in qualsiasi momento con estrema facilità e velocità

non ci sono commissioni né per l’invio, né per la ricezione del denaro.

Fatta questa premessa, è importante sapere che investire in cripovalute è assolutamente conveniente poiché questa tecnologia è costantemente in espansione, talmente tanto che ha attirato l’attenzione anche della gente comune, la quale si aspetta un guadagno ingente in breve tempo.

In questo caso è molto importante capire quando vendere e quando comprare le criptomonete: così come accade nel mercato azionario, è necessario comprendere quando investire e quando, invece, vendere. Solo i più pazienti potranno, in questo modo, contare in un guadagno netto e sicuro.

Per questo motivo è importante affidarsi sempre a siti o compagnie di exchange, come ad esempio Bitvavo, al fine di investire in tutta sicurezza il proprio capitale.

Una tra le caratteristiche principali che rendono la moneta elettronica così allettante, è certamente la sua comodità, ossia la possibilità di riuscire a scambiare denaro (così come anche vendere o comprare) senza contrattazioni, in maniera del tutto facile e immediata.

Anche nel mondo finanziario, questo nuovo trading ha permesso a diverse aziende e società di investire e di accettare pagamenti attraverso la moneta elettronica, tanto da attirare l’attenzione da varie istituzioni come quelle degli Stati Uniti e dell’Europa: nel 2020 sono previsti, infatti, nuovi progetti di criptovalute istituzionali, progetti che dovrebbero realizzarsi a breve per paesi come l’Inghilterra e la Germania.

Come già anticipato in precedenza, su Bitvavo si può avere un’idea su quale moneta puntare al fine di condurre un buon investimento.

Tra le criptovalute che vanno per la maggiore nel 2020 troviamo certamente il Bitcoin, la valuta elettronica più conosciuta al mondo, per poi passare a Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero e Dogecoin.

L. M.