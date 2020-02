Milano, 24 febbraio 2020 – Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus partecipa a “CIVIL WEEK ‐ La Società in movimento: la prima settimana italiana della cittadinanza attiva”, (Milano, 5 /8 marzo 2020). Un evento inedito dedicato alle persone, alla solidarietà e alle economie civili, nato da un progetto del Corriere della Sera‐Buone Notizie, CSV Milano, i Forum del Terzo Settore, in collaborazione con Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano.

Per l’occasione la Fondazione Sicomoro con l’Istituto Comprensivo Arcadia Milano e la Rete Milanese delle Scuole della Seconda Opportunità è lieta di presentare l’evento

È TEMPO DI SCUOLA

Per una scuola che non lasci indietro nessuno: tavola rotonda e laboratori per sperimentare i tempi della relazione educativa nei processi di apprendimento

È possibile una scuola che accoglie, una scuola in grado di aiutare chi è in difficoltà nel proprio percorso, tanto da essere a rischio di dispersione? Per Fondazione Sicomoro la risposta è un modello di intervento sviluppato in collaborazione con le istituzioni e che si basa sui tempi della relazione educativa. Un modello che, dal 2012, a Milano e a Lodi, ha preso la forma della Scuola Sicomoro I-Care.

Ne parleremo durante una tavola rotonda a più voci e insieme sperimenteremo, grazie a workshop esperienziali, strumenti e metodi di tale modello.

“E’ TEMPO DI SCUOLA” SI TERRA’ VENERDI’ 6 MARZO 2020, PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO ZACCARIA, MILANO, VIA DELLA COMMENDA 5, DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30

PROGRAMMA

ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

ore 14.45, Aula Magna Istituto Zaccaria

Il tempo della parola

Introducono

Padre Eugenio Brambilla, fondatore della Scuola Sicomoro I-Care e presidente della Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus

Gianpaolo Bovio, Dirigente Istituto Comprensivo Arcadia Milano, Scuola Capofila della Rete milanese delle Scuole della Seconda Opportunità

Tavola Rotonda

Moderata da Stefano Arduini, direttore responsabile del magazine Vita

Intervengono:

 Luca Grossi, educatore, docente e coordinatore Scuola Sicomoro I-Care Lodi

 Sabina Banfi, responsabile Area Servizi Scolastici ed educativi Comune di Milano

 Milena Santerini, docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Coffee Break

ore 17.15, aule dell’Istiuto Zaccaria

Il tempo dell’azione

WORKSHOP – Esperienza pratica laboratoriale sui tempi nella relazione educativa nel mondo della scuola

I lavori si chiuderanno alle ore 18:30.

L’evento è organizzato grazie al sostegno di Rotary Distretto 2041

INFORMAZIONI:

EVENTO VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO (AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 6 DIRETTIVA 160/2016)

Prenotazione obbligatoria tramite link evenbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-e-tempo-di-scuola-93069624753?utm_term=eventurl_text