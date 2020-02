Le scommesse sportive online

Milano, 24 febbraio 2020 – Negli ultimi anni c’è stata una notevole crescita nella partecipazione dei giovani alle scommesse sportive online in cui, a differenza dei giochi tradizionali caratterizzati dal semplice gioco d’azzardo, è possibile vincere con conoscenza dello sport e buoni consigli.

Nei giochi d’azzardo tradizionali la particolarità è sempre la stessa: scommetti su un numero e vinci o perdi, ma, sebbene sembri facile, è normale perdere. D’altra parte, nelle scommesse sportive online, la conoscenza e una buona analisi sono gli strumenti che consentono di ottenere un’alta percentuale di profitti. In questo senso è necessario disporre di buone informazioni sui bookmaker, i loro vantaggi e svantaggi. O conosci anche le opinioni degli altri utenti prima di piazzare i vostri soldi.

Nelle case di scommesse online, calcio, baseball, basket, tennis, corse di cavalli, calcio, rugby e hockey su ghiaccio sono raccomandati come gli sport più popolari e potenzialmente più attraenti a livello economico. È importante notare che l’ippica, che è stata un’attività molto popolare tra gli scommettitori tradizionali, sta avendo un forte slancio nel settore del gioco d’azzardo online.

Consigli per buoni risultati:

Per ottenere risultati vantaggiosi quando si scommette online, è consigliabile utilizzare risorse e strumenti di analisi, che sono disponibili sul web e da non perdere quando si definiscono le previsioni.

Ad esempio, per coloro che sono interessati a partecipare alle scommesse sportive è essenziale conoscere pagine come livescore.com e anche 365scores.com, che sono un servizio di consultazione dei risultati in tempo reale per seguire istantaneamente i cambiamenti nei marcatori dei diversi sport rappresentati lì. Ovviamente, dovresti sempre tenere conto delle varie statistiche e storie dei risultati precedenti quando decidi chi e quanto scommettere su una determinata partita.

Si consiglia inoltre di prestare attenzione alle previsioni offerte dai diversi siti web specializzati in questioni sportive perché forniscono importanti indizi sulle possibilità di vittoria per entrambi i concorrenti. Allo stesso modo, sul web è possibile trarre vantaggio dalla consulenza dei vari esperti di scommesse sportive, che pubblicizzano i sistemi e le strategie di scommessa che hanno funzionato meglio per loro e il modo in cui agiscono in diverse situazioni che possono verificarsi durante la controversia di un evento sportivo specifico.

Strumenti per le scommesse sportive online:

La piattaforma di scommesse online Oddspedia offre un paio di strumenti per i diversi partecipanti a questi giochi: il primo sono i “Surebets”, che ti permettono di fare più scommesse nello stesso evento sportivo e vincere sempre, indipendentemente dal risultato, perché è una strategia che punta a favore e contro lo stesso evento.

Il secondo è il “Dropping Odds”, a questo si riferisce che, se un bookmaker offre prezzi inappropriati in un’offerta in modo che molte scommesse cadano in una direzione, dovranno ridurre le probabilità e rendere la scommessa meno attraente per cambiare l’equilibrio del mercato a suo favore.

Nonostante l’esistenza di strumenti diversi che contribuiscono in qualche modo a ottenere risultati più benefici, è importante notare che il giocatore deve trovare la strategia più conveniente in base alle proprie capacità e condizioni.

In questo senso, si consiglia di prestare attenzione a tre elementi vitali: in primo luogo, la disciplina, questo perché i giocatori professionisti hanno raggiunto il loro successo grazie a regole incrollabili, indipendentemente dal fatto che vincano o perdano con le loro scommesse. Allo stesso modo, portare un registro per migliorare costantemente le sue strategie, portare un diario delle scommesse, di ogni movimento, potrebbe essere molto utile.

Un altro elemento da prendere in considerazione è che, grazie alla pianificazione del gioco aiuta a ridurre i rischi, ciò si riferisce all’essere chiari su quante scommesse verranno fatte, tenendo conto delle probabilità, dei mercati, degli sfondi, dei record personali e i risultati attesi con ogni partita sportiva. Il summenzionato, che si aggiunge alla conoscenza specializzata dello sport in questione, genera scommesse di valore più elevato e strategie di maggior successo. In terzo luogo, dovrebbe sempre essere chiaro sulle risorse che puoi assegnare nelle scommesse, quindi ogni gioco deve avere un limite precedentemente stabilito.

Altri elementi da considerare:

Nel mondo delle scommesse online, tutto non è lineare neanche statico. Ci sono fattori che possono influenzare le variazioni della quota degli eventi, motivo per cui è importante tenere conto degli elementi che possono causare lo sviluppo di eventi di questo tipo in quanto sono difficili da prevedere: infortuni ai giocatori, le prestazioni delle squadre negli ultimi incontri, i cambiamenti delle condizioni climatiche, i futuri incontri per le squadre. Puoi trovare comparazione delle quote, caduta delle quote, scommesse sicure e altri strumenti utili sul portale Oddspedia.

Ad esempio, se hai intenzione di scommettere su una partita di calcio, dovresti considerare se una delle squadre parteciperà nei giorni seguenti a una competizione di livello superiore: (Champions League, Europa League) questo porta sicuramente alla squadra in problema non presente per i suoi giocatori importanti che può influire sull’esito del confronto.

Per concludere, bisogna sempre ricordare che le scommesse sportive non sono una scienza esatta, cioè non esiste una formula magica o concreta per vincere sempre né esiste un paradigma d’azione predefinito per avere successo dal primo momento, perché questo mondo è influenzato da aspetti psicologici, motivazionali, biologici e della situazione che spostano l’equilibrio da un lato e il successo si ottiene solo quando due o più di questi aspetti sono controllati.

L. M.