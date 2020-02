Medici senza frontiere. Coronavirus: il nostro supporto

EPIDEMIE DA COMBATTERE

(mi-lorenteggio.com) Le notizie del Coronavirus (COVID-19), che ha già contagiato migliaia di persone, sono ovunque. Quando scoppia un’epidemia, noi di Medici Senza Frontiere siamo pronti a offrire tutto l’aiuto necessario.

A Wuhan in Cina, epicentro dell’epidemia, abbiamo inviato 3,5 tonnellate di materiale protettivo come tute e mascherine per aiutare gli operatori sanitari a lavorare in sicurezza. A Hong Kong stiamo svolgendo attività di educazione alla salute con le fasce di popolazione più vulnerabili e a rischio contagio.

Il nostro lavoro non riguarda solo il Coronavirus. Ogni giorno i nostri medici contrastano epidemie di morbillo, Ebola o altre febbri emorragiche per proteggere la vita di milioni di persone. Ma questo lavoro si ferma senza il tuo supporto. Aiutaci a fermare queste epidemie mortali donando tute protettive, farmaci e vaccini.

V.A.