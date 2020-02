(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:00, in via Val Trompia, a Quarto Oggiaro., S. M. B. F. A., bambina di 5 anni, mentre giocava in casa, è rimasta schiacciata da un mobile armadio, che le ha provocato un grave trauma cranico.

Dopo esser stata intubata sul posto dal personale sanitario, è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

V. A.