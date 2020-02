Usmate con Velate. Emergenza CoronaVirus, convocata la Cabina di Regia

Il Sindaco: “Nessun allarmismo, massima allerta”

(mi-lorenteggio.com) Usmate con Velate, 24 febbraio 2020 – Con l’obiettivo di pianificare l’attuazione e la comunicazione dell’ordinanza adottata da Regione Lombardia nella serata di domenica 23 febbraio, il Sindaco Lisa Mandelli ha convocato questa mattina in Municipio la Cabina di Regia per gestire l’emergenza CoronaVirus.

Presenti al tavolo rotondo, oltre al Sindaco Mandelli, anche l’assessore con delega alla Sicurezza, Pasquale De Sena, il comandante del Corpo di Polizia Locale, Costanza Cremascoli, i responsabili della Protezione Civile locale e tutti i soggetti coinvolti nelle situazioni di potenziale emergenza.

“Tutti i provvedimenti contenuti nell’ordinanza regionale hanno la sola finalità di prevenire tutte quelle situazioni che possono favorire la diffusione del Coronavirus – afferma il Sindaco Lisa Mandelli – nessun allarmismo quindi, ma massima allerta. Abbiamo attivato la Cabina di regia preposta alla gestione di situazioni di urgenza, in particolare per comunicare i contenuti dell’ordinanza agli esercizi commerciali e ai luoghi aggregativi”.

DISPOSIZIONI PER LE APERTURE DEGLI UFFICI COMUNALI

Restano aperti al pubblico con i soliti orari, ma con ingresso scaglionato gli uffici che forniscono i seguenti servizi essenziali:

ANAGRAFE (solo per nascite e decessi, e carte d’identità su appuntamento);

SERVIZI CIMITERIALI;

UFFICIO PROTOCOLLO.

Saranno garantiti trasporti sociali, e attivazioni SAD (Servizi di Assistenza domiciliare) urgenti.

Tutti gli uffici rimangono comunque a disposizione per contatti telefonici o telematici (e-mail, app Municipium).