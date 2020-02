Varietà di gioco online

888 Casino è uno dei pilastri del gioco online. Sono in circolazione dal 1997 e hanno costantemente aggiornato il loro software per rimanere tra i primi nel settore. Il loro software attuale è disponibile sia per il download che in una piattaforma web.

888 Casino afferma di utilizzare la tecnologia di crittografia a chiave pubblica/privata RSA per garantire che tutti i dati siano trasmessi e conservati in modo sicuro e protetto. Inoltre, tutte le loro transazioni e i loro dati personali sono memorizzati su server sicuri, protetti da firewall avanzati.

Scopriamo se uno dei siti di gioco originali ha ancora quello che serve. In ogni caso, ve lo dico chiaro e tondo… qui non ci saranno bicchieri colorati. L’onestà brutale è il nome del gioco, quindi vediamo cos’ha da offrire 888 Casino! trova un’altra recensione e un confronto dettagliato su miglioricasinocasinoonline.info

La ripartizione in generale

888 Casino ha una grande selezione di slot di alta qualità (tra cui una delle preferite: le slot di marca), molte delle quali hanno incredibili jackpot progressivi. Offrono un’ampia varietà di promozioni in continua evoluzione, incluse alcune che non richiedono nemmeno un deposito per essere attivate. La loro tecnologia del Casinò Live è impressionante e i croupier rendono l’esperienza proprio come un vero casinò, proprio dalla comodità di casa vostra. La mancanza di una funzione di chat dal vivo è deludente al giorno d’oggi.

Varietà di gioco

La varietà di giochi di slot è impressionante, ed è stato bello vedere molti giochi familiari che gioco regolarmente nei casinò reali. Questa è la prima cosa che cerco quando vado a vedere un nuovo sito. La selezione di giochi da tavolo e video poker manca purtroppo. Fortunatamente il Casinò Live compensa parte di ciò che manca nella sezione Giochi da tavolo, tuttavia sarebbe stato davvero bello vedere più varietà.

Banking

888 Casino ha 15 metodi di deposito e 6 metodi di prelievo. I loro bassi minimi sono interessanti, tuttavia non elencano alcuna commissione associata al deposito o al prelievo sul loro sito web. I loro tempi di incasso sono anche più lunghi del necessario, nell’era tecnologica. I prelievi non dovrebbero richiedere più di un giorno o due per l’elaborazione, e alcuni dei loro metodi richiedono 710 giorni lavorativi. Si spera che lavorino per ridurre i loro tempi di elaborazione nel prossimo futuro.

Bonus

I bonus di 888 Casino sono facili da guadagnare e ben spiegati sul loro sito. Non ne fanno una sfida a decifrare le regole o a guadagnare i premi. C’è anche un bonus per ogni giorno della settimana, quindi non importa quando si effettua il prossimo deposito, si otterrà un bonus. Uno dei migliori bonus di registrazione che abbia mai visto, che non richiede nemmeno un deposito per vincere soldi veri.

Servizio clienti

L’unico modo per raggiungere il loro servizio clienti è attraverso un modello che si trova nella sezione “Contattaci” del sito web. Non è disponibile un indirizzo e-mail pubblicato, un numero di telefono o una funzione di live chat. Detto questo, alle mie domande è stata data una risposta precisa e tempestiva.

Interfaccia utente

Ho apprezzato molto il modo in cui questo sito web è stato allestito. Le opzioni di gioco sono tutte chiaramente organizzate e facilmente localizzabili. Offrono sia un download che una modalità di gioco istantaneo (utilizzando Flash). Mi piacciono molto i siti web che utilizzano la tecnologia webbased, invece di richiedere un download. Ne ho già abbastanza sul mio computer che lo rallenta, l’ultima cosa che voglio è l’ennesimo programma da scaricare. Lo streaming web del Live Casino è impressionante e di alta qualità. L’unico problema che ho avuto è stato quello di non riuscire a localizzare facilmente la sezione Video Poker. Non è incluso nella home page con le altre sezioni di gioco

Selezione del gioco

888 Casino divide i suoi Giochi del Casinò in 5 sezioni: Slot, Jackpot, Video Poker, Giochi da tavolo e Casinò dal vivo. Mi piace che non cerchino di suddividere i loro giochi in troppe categorie, perché può confondersi con troppe categorie. Ho visto siti che hanno una categoria Giochi da tavolo e una categoria Giochi di carte… beh, in quale sezione troveresti il Blackjack? È sia un gioco da tavolo che un gioco di carte. Da qui la confusione. Mi piace che 888casino non cerchi di diventare troppo complicato. E’ facile capire cosa troverai in ognuna di queste 5 categorie. Esploriamole ora.

Fessure

Una delle maggiori caratteristiche di 888casino è il numero di slot riconoscibili. Non solo ci sono 51 slot tra cui scegliere, ma molte di esse vi saranno familiari dal vederle nei casinò di mattoni e malta. Questa è la mia caratteristica di vendita numero uno tra i siti sicuri e rispettabili. Voglio un sito web dove posso giocare i giochi a casa che amo giocare nei casinò.

Per aggiungere alla grande selezione e ai giochi familiari, 888casino ha anche una serie di slot di marca. Anche questo è qualcosa che cerco nei siti di gioco. Preferirei molto di più giocare un gioco KISS con il vero Gene Simmons che un gioco di imitazione con Jim Simmonds. Che dire, non trovo Jim Simmonds così carismatico come l’unico Gene.

Se state cercando un sito che abbia i vostri giochi preferiti, ecco un elenco completo delle slot offerte su 888 Casino a partire dalla pubblicazione di questo articolo. Questi giochi tendono però a cambiare frequentemente, quindi assicuratevi di controllare il sito per le offerte più aggiornate.

Il sito principale è caratterizzato da uno stile molto semplicistico con una grafica notevole e molti dettagli di gioco. Il sito mobile ha alcune delle più grandi schede grafiche che abbiamo incontrato, quindi anche i giocatori online più nuovi si sentiranno a proprio agio nel fare le loro selezioni senza la preoccupazione di sbagliare. Il casinò è disponibile attraverso le opzioni di gioco istantaneo o di download.

Video Poker

All’inizio non pensavo che 888casino offrisse il video poker. Non è incluso nelle schede nella parte superiore dello schermo insieme alle altre categorie. Sono rimasto molto sorpreso che non sia stato offerto, così ho chiesto al loro supporto clienti tramite “Contattaci”. Ho ricevuto una risposta immediata che mi ha indirizzato a cliccare sul pulsante “Giochi del casinò” in alto a sinistra della home page. Questo ha aperto un menu separato con 5 categorie: Slot, Roulette, Blackjack, Baccarat e Video Poker. Le schede Slot, Roulette e Blackjack mi hanno portato agli stessi giochi delle loro schede individuali sulla home page, ma Baccarat e Video Poker non si trovano da nessuna parte sulla home page. Per quanto sia strano, almeno sono offerti… basta fare una piccola ricerca in più.

Con solo 4 giochi di video poker tra cui scegliere, 888 Casino non è in grado di offrire una selezione di video poker. Vorrei vedere almeno 10 videogiochi di video poker, in particolare il Double Double Bonus e il Triple Double Bonus. Nessuno di questi giochi è disponibile su 888 Casino. Considerando che il sito web dice che il video poker è uno dei giochi più popolari nell’industria dei casinò, sono deluso nel vedere che non ci sono più opzioni disponibili. I 4 giochi di video poker disponibili sono:

Tutti gli American Double Up

Jack o meglio

Joker Wild Double Up

I quarantacinque Wild Double Up

Giochi da tavolo

888 Il casinò ha a disposizione 8 diversi giochi da tavolo tra cui scegliere. Speravo di vedere più selezione nei loro giochi da tavolo, soprattutto considerando la selezione che hanno da offrire nei loro giochi di slot. In particolare mancano in questa sezione giochi come Caribbean Stud, Pai Gow, Three Card Poker, Let It Ride e così via. Sembrano attenersi solo ai classici giochi da tavolo, il che limita la selezione in modo abbastanza sostanziale. Tuttavia, poiché questi sono i giochi da tavolo più popolari nei casinò, ha senso che la maggior parte dei giocatori sia interessata a questi giochi.

Gli 8 giochi da tavolo disponibili lo sono:

Roulette Europea

Blackjack a più mani

Roulette Americana

Blackjack americano

Roulette 3D

Blackjack classico

Roulette a bassa posta in gioco

Roulette francese

Noterete che questi 8 giochi sono in realtà solo variazioni di 2 giochi, Roulette e Blackjack. Non solo non ci sono giochi da tavolo meno comuni, ma non c’è nemmeno un tavolo da craps disponibile. Dire che sono rimasto deluso dalla loro selezione di giochi da tavolo sarebbe un eufemismo.

Casinò dal vivo

Il Casinò Live è il luogo in cui 888 Casino raccoglie il vuoto rimasto nella categoria dei Giochi da tavolo. Anche se questa sezione ha solo 8 giochi disponibili (questo sito ama il numero 8!), in realtà c’è molta più varietà in questa sezione rispetto ai Giochi da tavolo. All’interno di ognuno di questi giochi hanno una vasta selezione di tavoli per ogni gioco, il che significa che troverete sempre il tavolo che si adatta alle vostre esigenze… e se sarete sfortunati ad un tavolo, potrete prendere le vostre fiches e andare al tavolo accanto, proprio come in un vero casinò! Gli 8 giochi offerti nel Casinò Live sono:

Baccarat dal vivo

Blackjack dal vivo

Live Caribbean Stud Poker

Roulette dal vivo

Poker a tre carte dal vivo

Casinò Live Hold’em

Live Ultimate Texas Hold’em

L’888 Casino Live Elite Lounge (che offre esclusivi tavoli da Roulette e Blackjack con limiti superiori)

Secondo il sito web, il Casinò Live offre una scelta sempre più ampia dei giochi da tavolo preferiti di tutti i tempi e dei dealer dal vivo più professionali che si possano incontrare. Questa è una promessa nobile, ma la mia impressione dei croupier con cui ho giocato è che siano all’altezza di questa promessa. I dealer ti salutano con un nome utente quando ti unisci al tavolo e rispondono alle domande dalla chat in tempo reale. È proprio come giocare in un vero casinò, solo che sei nella comodità di casa tua! Questa è sicuramente una grande caratteristica che mi è piaciuta.

Promozioni

Quando si tratta di promozioni, 888 Casino lo fa bene. Non solo sono facili da trovare usando la scheda “Promozioni” nella parte superiore di ogni schermo, ma hanno una grande varietà di promozioni per i giocatori nuovi ed esistenti. Questo assicura a tutti la possibilità di trovare una promozione o due (o cinque!) che si adattano alle proprie esigenze. E chi non ama il denaro gratuito?

Offerta bonus di benvenuto

888 Casino ha un’offerta di bonus di benvenuto dove abbineranno il tuo primo deposito al 100% fino a 200$. Quindi, se depositi 100$, avrai 200$ nel tuo conto con cui giocare. La cosa migliore di questo bonus è che 888casino non ti fa guadagnare il bonus in piccoli incrementi nel tempo. Riceverai l’intero importo nella tua cassa immediatamente… parla di un caloroso benvenuto!

Pacchetto di benvenuto Premium

Entro la prima settimana, è possibile guadagnare fino a 1500 dollari in bonus se si effettuano 5 depositi nella prima settimana. Il bonus per il primo deposito è descritto sopra. Se si effettuano altri 4 depositi nella prima settimana, hanno 4 codici promozionali in più per il pacchetto di benvenuto premium:

Il codice promozionale Welcome2 vi farà guadagnare un bonus del 30% sul secondo deposito fino a 350$.

Il codice promozionale Welcome3 vi farà guadagnare un bonus del 30% sul vostro terzo deposito fino a 350$.

Il codice promozionale Welcome4 vi farà guadagnare un bonus del 30% sul vostro quarto deposito fino a 350$.

Il codice promozionale Welcome5 vi farà guadagnare un bonus del 30% sul vostro quinto deposito fino a $350.

Bonus di registrazione

Quando ti iscrivi a 888 Casino, ottieni un giro gratis sulla loro ruota bonus. Ogni singolo giro è un vincitore. Il premio minimo è di 15$ e il jackpot è di 888$. E la parte migliore è che si gira e si vince senza nemmeno fare un deposito! Che bel modo di iniziare a giocare a 888 Casino – giocando con i loro soldi!

Promozione della domenica

Ogni giorno della settimana ha una promozione speciale su 888 Casino. La domenica, 100 giocatori vinceranno premi di Gioco Gratuito. Il primo premio è di 500$ in gioco libero, il secondo al decimo posto vince 50$ in gioco libero, e l’undicesimo al centesimo vince 20$ in gioco libero. Basta effettuare un deposito la domenica utilizzando il codice promozionale fun888 e non appena si effettua la prima scommessa, si è iscritti alla lotteria per vincere!

Promozione del lunedì

Basta effettuare un deposito il lunedì utilizzando il codice promo JPMon e scommettere x3 sulle 5 migliori video slot con jackpot (Nightmare on Elm Street, Millionaire Genie, Jungle Goals, Casino Reels o Ultimate Universe) per un bonus del 30% in Gioco Gratuito (fino a $150).

Promozione del martedì

Guadagna un bonus del 30% a $150 nel Gioco Gratuito ogni martedì effettuando un deposito utilizzando il codice promozionale TableTues e scommettendo x5 a uno qualsiasi dei 3 migliori tavoli da casinò classici (Roulette Europea, Multihand Blackjack o Casino Reels).

Promozione del mercoledì

Depositare il mercoledì utilizzando il codice promozionale WinWed e guadagnare contanti. Gioca a qualsiasi gioco il mercoledì dopo aver depositato e se non vinci, 888 Casino ti rimborserà il 20% in più (fino a $20).

Promozione del giovedì

Giovedì è il giorno del viaggio su 888 Casino. Effettua un deposito il giovedì utilizzando il codice promozionale TravelThurs e ricevi un bonus del 20% fino a $100 nel gioco gratuito. Basta scommettere x3 sui 2 migliori giochi di destinazione (Cafe de Paris o Viva L’Italia) dopo il deposito per guadagnare il tuo bonus.

Promozione del venerdì

Effettua un deposito il venerdì, scommettilo x3, e guadagna un bonus Free Play utilizzando il codice promozionale FreakyFri. Deposita $20-$49 e ottieni $8 in Gioco Gratuito. Deposita $50-$119 e ottieni $25 in Gioco Gratuito. Deposita più di $120 e ottieni $60 in Gioco Gratuito.

Promozione del sabato

Deposita ogni sabato con il codice promozionale SNL20 e scommetti x3 per guadagnare un bonus del 20% (fino a $100). Gioca a qualsiasi gioco del Casinò Live o altro gioco dopo aver depositato per guadagnare il tuo bonus.

Promozione del primo del mese

Effettua il login il primo giorno del mese per avere la possibilità di vincere uno dei 26 premi fortunati. 26 giocatori che effettuano il login il primo di ogni mese divideranno 888$ in Gioco Libero. 2 giocatori vinceranno $188 ciascuno, 4 giocatori vinceranno $88 ciascuno e 20 giocatori vinceranno $8 ciascuno. E la parte migliore: non è richiesto alcun deposito! Chiunque abbia un conto ha diritto a vincere questo bonus semplicemente accedendo al tuo conto.

21° Promozione del mese

Effettua un deposito il 21 di ogni mese utilizzando il codice Blackjack20 e potrai vincere fino a 300$ in Gioco Gratuito nel Multihand Blackjack. Scommetti semplicemente il tuo deposito x10 e ottieni fino al 20% (fino a $300).

Promozione Lucky 8

All’888 Casino, 8 è un numero particolarmente fortunato. E a loro piace premiarlo quando colpisce sulla ruota della roulette con un bonus di $8. Tutto quello che dovete fare è giocare al tavolo della Roulette del Casinò Live nella Private Room di 888 tra le 20.00 e le 21.00 (GMT) ogni giorno. Se piazzi una scommessa da $8 e il numero vincente è 8, vinci un bonus di $8 ogni volta

Promozione stile VIP

Puoi vincere la tua parte di 1200 dollari in bonus ogni giorno, solo per giocare a Blackjack dal vivo. 888 Casino mescola 12 carte bonus miste nei loro mazzi da tavolo 888VIP ogni giorno. Ci sono 4 carte bonus da $150, 4 carte bonus da $100 e 4 carte bonus da $50. Basta sedersi al tavolo del Live Casino 888VIP ogni giorno tra le 13:00 e l’1:00 (GMT). Se ti viene distribuita una carta bonus, vinci immediatamente l’importo su quella carta!

888xtra Bonus

888 Casino offre ai giocatori la possibilità di vincere una quota di $750 di bonus giornalieri. Ogni giorno mischiano 12 carte bonus miste nei loro mazzi da tavolo 888Xtra. Ci sono 3 carte bonus da 100$, 3 carte bonus da 75$, 3 carte bonus da 50$ e 3 carte bonus da 25$. Basta sedersi al tavolo del Live Casino 888Xtra nella Sala Privata 888 ogni giorno tra le 13:00 e l’1:00 (GMT). Se ti viene distribuita una carta bonus, vinci immediatamente l’importo su quella carta!

Punti Comp

Guadagnare punti comp per ogni $10 scommessi, poi riscattare i punti comp in contanti. Ogni 100 punti vale $1.

Opzioni di deposito e di prelievo

888 Casino ha una grande varietà di opzioni di deposito e di prelievo. Essi variano i limiti di deposito a seconda del giocatore specifico. I minimi di deposito sono elencati di seguito, ma ogni giocatore avrà il proprio massimo di deposito in base al gioco. Ci sono così tante opzioni tra cui scegliere, sono sicuro che tutti saranno in grado di trovare la propria opzione di deposito / prelievo di scelta.

Opzioni di deposito

Carta di credito

Carta di debito

Diners Club

Skrill

Neteller

PayPal

EntroPay

Maestro Debito

Nordea

Instadebiti

Non ci sono tasse elencate sul loro sito web per depositi o prelievi, il che è un po’ una delusione. È sempre rassicurante sapere in cosa ci si sta cacciando prima di impegnarsi in un sito. Quindi assicuratevi di chiedere al loro supporto clienti per qualsiasi commissione associata a depositi o prelievi prima di effettuare qualsiasi deposito di denaro reale.

Servizio clienti

L’unico metodo per contattare 888casino è tramite la loro pagina “contattaci”, dove è possibile inviare una domanda tramite un template e attendere una risposta. Sarebbe stato davvero bello vedere un indirizzo email vero e proprio, un numero di telefono, o il mio preferito, una funzione di live chat. È frustrante avere un problema ed essere obbligati a compilare un modello invece di parlare con qualcuno al telefono o di chattare subito con qualcuno. In un mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ci aspettiamo tempi di risposta immediati. Anche se a volte questo può essere irrealistico, la funzione di live chat è molto comune in questi giorni e molto più soddisfacente di un modello “contattaci”. Detto questo, ho dovuto aspettare solo poche ore per avere una risposta dai loro rappresentanti del servizio clienti, e tutte le mie domande hanno avuto risposta. Per me questo è un fatto positivo.

Sommario

Nel complesso, raccomanderei 888 Casino. Mi è piaciuta molto la loro grande varietà di giochi di slot, e la gradita aggiunta di molti jackpot progressivi ha addolcito ancora di più l’offerta. Il loro software è veloce e affidabile, senza bisogno di scaricarlo (anche se è disponibile, se siete così inclini a farlo). La loro impressionante selezione di promozioni in continua evoluzione rende il loro sito attraente, perché a chi non piace ottenere di più per i propri soldi? Io so che a me piace.

Per quanto riguarda i miglioramenti, mi sarebbe piaciuto vedere più varietà nei giochi da tavolo e nel video poker, una funzione di chat dal vivo, così come prelievi più tempestivi. Tutto sommato, penso che tutti i giocatori troveranno qualcosa che amano di 888 Casino.