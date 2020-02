CORONAVIRUS, FONTANA SU ACCUSE PREMIER CONTE: NOI SEGUITO PROTOCOLLI GOVERNO, CERCA ATTACCARE ALTRI PER SVIARE ATTENZIONE

(mi-lorenteggio.com) , ,.–Milano, 25 febbraio 2020 – Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, ha risposto alle accuse del premier Conte sulle

responsabilita’ di un ospedale di non aver rispettato i

protocolli contribuendo a dar vita al focolaio di Coronavirus

(sottintendendo quello di Codogno), intervenendo questa mattina

alla trasmissione ‘Radio Anch’io, su Radio 1 : “Peccato che noi

abbiamo seguito, purtroppo – ha sottolineato – i protocolli che

ci venivano dati dal Governo. Se avessimo fatto quello che noi

come governatori proponevamo, le cose non sarebbero andate cosi’.

Io sono stato zitto finora, ho accettato che si tacesse, pero’ se

accusano il sistema sanitario lombardo, allora non posso piu’

tacere”.

Il presidente ha aggiunto: “Noi avevamo proposto un mese prima

che scoppiasse l’epidemia di essere messi nelle condizioni di

aumentare i controlli, di mettere in quarantena tutti gli

studenti che rientravano dalla Cina. Siamo stati accusati di

essere razzisti, di voler diffondere il panico. Il presidente

del Consiglio disse in quell’occasione ‘fidatevi di me, ci penso

io’. Allora ora non puo’ dire che siamo noi i responsabili”.

“Io queste cose non le avrei mai ricordate – ha concluso Fontana

– ma se si mette ad accusare le Regioni, significa che sta

seguendo un’altra strategia. E’ la strategia della disperazione.

Probabilmente sta cercando di attaccare altri per cercare di

sviare l’attenzione”.

Redazione