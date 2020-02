Lissone. Coronavirus: capigruppo fanno il punto della situazione

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 25 febbraio 2020 – Nella serata di lunedì 24 febbraio, si è svolta presso la Sala Giunta del Municipio la riunione dei capigruppo di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale.

L’incontro, tenutosi alla presenza del sindaco Concettina Monguzzi e del presidente del Consiglio Comunale Elio Talarico, si è svolto in un clima di massima collaborazione e di reciproco ascolto.

È così stato possibile fare il punto sulla situazione attuale dell’emergenza CoronaVirus, ribadendo i passi già compiuti dall’Amministrazione Comunale e il costante dialogo in essere con tutte le istituzioni coinvolte, fra cui Prefettura di Monza e Brianza, ATS Monza Brianza, Regione Lombardia e ANCI Lombardia.

Tutti i capigruppo, di maggioranza e di minoranza, hanno confermato la loro disponibilità a veicolare attraverso i canali a disposizione eventuali comunicazioni di carattere urgente che saranno diffuse dal Sindaco di Lissone attraverso i canali istituzionali ed i propri canali.

In questo modo, l’obiettivo è quello di uniformare tutti i messaggi al fine di dare il corso ad una comunicazione efficace, tempestiva, puntuale e veritiera.

Al contempo, il presidente del Consiglio Comunale sconvocherà la seduta consiliare inizialmente programmata per giovedì 27 febbraio alle ore 20.30 e la riconvocherà entro venerdì 6 marzo, prima che l’Aula Consiliare sia interessata dai lavori di rifacimento dell’impianto audio e video, previsti a partire da lunedì 9 marzo.

“Ringrazio tutti i capigruppo, di maggioranza e di minoranza, per il senso di responsabilità dimostrato in una situazione di eccezionalità quale è quella che stiamo vivendo – afferma Concettina Monguzzi, Sindaco di Lissone – abbiamo definito una linea di comunicazione condivisa che ci permetterà di trasmettere messaggi urgenti ed importanti a tutta la cittadinanza in tempo reale. In un momento come quello attuale, serve l’aiuto di tutti e occorre unità e condivisione di intenti come quella dimostrata da tutte le Forze politiche”.