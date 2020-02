Mercato settimanale confermato a Ceriano

Acqua gratuita dalla casetta di Dal Pozzo

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 25 febbraio 2020 – Il mercato settimanale del mercoledì mattina resta confermato anche domani, mercoledì 26 febbraio, a Ceriano Laghetto. L’interpretazione dell’ordinanza congiunta di Ministero della Salute e Regione Lombardia, diffusa ieri da Regione Lombardia specifica infatti: “Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco consapevole che ci possono essere casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale”.

Alla luce delle indicazioni ricevute, il sindaco di Ceriano Laghetto ha deciso di non disporre una ordinanza di sospensione del mercato cittadino, che resta quindi confermato.

E’ di ieri intanto l’iniziativa promossa da Brianzacque che ha deciso di rendere gratuita la distribuzione di acqua, sia naturale che gasata, da tutte le casette dell’acqua gestite in Provincia di Monza e Brianza, compresa quella presente in frazione Dal Pozzo. L’acqua sarà gratuita fino al 15 marzo.

Restano valide tutte le indicazioni fornite da Regione Lombardia come “buone pratiche” per limitare la diffusione del virus Covid-19.

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

10. Contatta il numero verde 1500 per maggiori informazioni