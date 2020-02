REGIONE, MAZZALI (FDI): OGGI HO RELAZIONATO IL CONSIGLIO SULLE ATTIVITA’ ANNUALI DEL COMITATO PARITETICO

“Come presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione, questa mattina ho relazionato il Consiglio regionale sull’attività annuale.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2020 – Valutare è una funzione che ha lo scopo di comprendere cosa funziona e cosa può essere migliorato nelle misure e nelle politiche regionali. Oggi investiamo circa 150.000 euro all’anno nell’ attività di valutazione e non trascuriamo quella che è la promozione della cultura sulla valutazione. Sono cifre modeste per una regione come la nostra che ha la responsabilità di essere il traino economico del nostro paese, ma è decisamente superiore a quelle di tutte le altre Assemblee regionali. Voglio ricordare che fino a qualche anno fa il Consiglio riceveva solamente il 15% delle relazioni periodiche previste dalle leggi regionali; oggi ne riceviamo circa il 50% e la tendenza è in costante aumento.

Un passaggio importante voluto fortemente da tutti i componenti del Comitato paritetico è stato quello di aprire le porte alle Università lombarde, coinvolgendole nelle attività di analisi e valutazione.

Al 31 dicembre 2019, sono 86 le leggi regionali che prevedono un ritorno informativo al Consiglio regionale con scadenza periodica e sono il 19% delle 460 leggi vigenti. Ringraziamo tutti gli assessori per l’impegno e auspico che la collaborazione fra le strutture tecniche delle varie Direzioni generali e del Consiglio possa permetterci di disporre di informazioni, dati e conoscenze di qualità sempre migliore. Ci siamo occupati di più di 20 politiche e interventi regionali: dalle politiche abitative, alla pianificazione territoriale, dalla riduzione dell’amianto, all’accesso al lavoro delle persone disabili, dal sostegno alle imprese, al servizio idrico integrato, dalla qualità dell’aria, al turismo. Questo ci ha portato a mettere in evidenza che Regione Lombardia è una regione capace, attraverso le sue politiche, di sviluppare interventi che migliorano le condizioni di vita dei cittadini. Tuttavia il Comitato ha anche dovuto osservare che i dati raccolti e disponibili sono spesso carenti, soprattutto in alcune politiche come ad esempio la riduzione dell’amianto, i ritmi del consumo di suolo, la capacità di inserire al lavoro le persone disabili”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia e presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione.