SICUREZZA, GIUNTA APPROVA RELAZIONE CONTRASTO CRIMINALITÀ. DE CORATO: DA REGIONE SEGNALE FORTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2020 – Approvata in Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, la relazione biennale sull’attuazione della legge 17/2015 e sui risultati ottenuti in materia di contrasto alla criminalità, educazione alla legalità, prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e sostegno delle vittime del dovere.

La ricerca, realizzata da Polis Lombardia, analizza le azioni messe in campo dalla Regione Lombardia in questo ambito.

Beni confiscati alle organizzazioni criminali

“Dal 2011 a fine 2018 – sottolinea l’assessore – con l’apposito fondo per il recupero e l’utilizzo dei beni, sono stati assegnati ai Comuni quasi 4 milioni di euro”.

Immobili nei Comuni

“Tra gli immobili recuperati, per i quali è stato dato un contributo – ricorda De Corato – troviamo due immobili presso il Comune di Desio (MB) da destinare ad housing sociale, una cascina presso il Comune di Pezzaze (BS), un immobile presso il Comune di Spino d’Adda (CR), da utilizzare come spazio di ascolto delle problematiche familiari e altresì come spazio di accoglienza temporanea per le donne vittime di maltrattamenti. Ed ancora – aggiunge – quattro appartamenti, quattro box auto e cinque posti auto presso il Comune di Magnago (MI) da destinare: 1 appartamento ai padri separati; 2 appartamenti a persone disabili; 1 appartamento ad una famiglia che avrà il compito di svolgere una funzione di custode sociale. Inoltre un immobile presso il Comune di Bollate (MI), costituito da un piano seminterrato, un primo piano e un sottotetto per complessivi 300 mq, da destinare ad “Albergo Sociale”, ovvero un’offerta di residenzialità temporanea. Infine un immobile destinato dal Comune di Varese all’utilizzo da parte di cooperative sociali o organizzazioni di volontariato e un terreno presso il comune di Rho (MI), destinato alla realizzazione di un ‘parco della legalità'”.

Mappatura dei beni confiscati

E’ stato realizzato un sistema di georeferenziazione dei beni confiscati alle mafie sul territorio Lombardo. Si tratta di uno strumento importante perché indicherà nel tempo l’uso ed il monitoraggio dei beni.

Patrocinio per eccesso colposo di legittima difesa

Regione Lombardia ha inoltre erogato 52.000 euro totali per la difesa dell’oste di Casaletto Lodigiano (LO), Mario Cattaneo, e del pensionato di Vaprio D’Adda (MI), Francesco Sicignano, che uccisero in episodi differenti due ladri.

Monitoraggio presenza mafiosa in Lombardia

Redatti due studi sul monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia. Le ricerche (2018 e 2019) sono state svolte in collaborazione con l’Osservatorio sulla Criminalità organizzata dell’Università degli studi di Milano.

Educazione alla legalità

Sono stati istituiti 13 Centri per la promozione della legalità, uno in ogni provincia, due nella Città Metropolitana di Milano. Si tratta di veri e propri incubatori di educazione civica, all’interno dei quali si sviluppano i concetti della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Coinvolte direttamente le scuole con un’apposita convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Prevenzione e contrasto truffe agli anziani

Il percorso che si è intrapreso porterà quest’anno ad avere una moltitudine di iniziative che coinvolgeranno i comuni lombardi con dei finanziamenti per realizzare incontri con la popolazione anziana e degli spot televisivi che mettano in guardia le persone più deboli, facilmente raggirabili”.

Obiettivo ambizioso

“C’è un obiettivo ambizioso – ha concluso De Corato. Regione Lombardia continua ad essere in prima linea nel contrasto alla criminalità. Le nostre azioni sono risposte concrete ad un fenomeno che vince quando su di esso cala il silenzio”.