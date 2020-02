Usmate. App Municipium, 1.170 download e 360 segnalazioni ricevute

Funziona il servizio attivato nel 2017 ad Usmate Velate. Oltre 750 le news caricate

(mi-Lorenteggio.com) Usmate con Velate, 25 febbraio 2020 – Un utilizzo andato sempre in crescendo, con oltre 1.170 download e più di 360 segnalazioni ricevute da parte della cittadinanza.

Funziona il servizio fornito dall’App Municipium, attivato dall’Amministrazione Comunale nel marzo del 2017 e ormai prossimo a spegnere le prime due candeline. Affiancatosi agli altri strumenti istituzionali di comunicazione rivolti alla cittadinanza (sito internet, newsletter, pannelli luminosi, notiziario comunale e cartellonistica), l’App rappresenta uno strumento interamente digitale per mettere in contatto l’Ente pubblico e l’utente.

La soluzione è finora stata downlodata da 1.170 cittadini che hanno usufruito dei canali forniti da Google Play e App Store per scaricarla sul proprio dispositivo mobile. Dal 2017 ad oggi sono state oltre 360 le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza (ovvero una media di 1 ogni 2 giorni) in merito a problematiche riguardanti il territorio. Le segnalazioni sono state poi affidate agli uffici competenti, monitorate e riscontrate all’utenza.

Il Comune di Usmate Velate ha inserito sull’App complessivamente circa 750 news e oltre 270 eventi, per un totale di più di mille informazioni relative al territorio trasmesse in tempo reale all’utenza. Le notifiche push inviate sono state oltre 2.020.

Grazie all’App, i cittadini di Usmate Velate possono comodamente ricevere news e conoscere gli eventi in corso sul proprio territorio, avere accesso a informazioni utili e di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti, compilare sondaggi, trasmettere segnalazioni al Comune e consultare le mappe che il Comune andrà a costruire localizzando i punti di interesse del territorio, oggi già a quota 17.

“I numeri dimostrano che l’App Municipium è uno strumento snello, semplice, comodo e gratuito per instaurare un dialogo in tempo reale fra Amministrazione Comunale e cittadinanza – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – questo strumento rientra fra i molteplici già attivati dal nostro Comune per coinvolgere e far partecipare attivamente i cittadini alla vita del loro Comune. Attraverso la funzione riservata alle segnalazioni, abbiamo la possibilità di ottimizzare e rendere ancor più efficiente l’attività sul territorio”.