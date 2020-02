(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2020 – “Il dipendente regionale sottoposto ad accertamenti sanitari non e’ in forza all’assessorato al Welfare e non e’ un tecnico dell’Unita’ di crisi che sta coordinando l’emergenza Coronavirus”. Cosi’ Regione Lombardia, in una Nota, smentisce le notizie diffuse da alcuni organi di stampa.

Redazione