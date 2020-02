EMERGENZA COVID-19. GUDO VISCONTI, Avviso all’utenza

(mi-lorenteggio.com) Gudo Visconti, 26 febbraio 2020. Al fine di tutelare la salute pubblica, in considerazione dell’emergenza sanitaria, COVID-19, si comunica che gli sportelli comunali rimarranno aperti negli orari consueti con le seguenti modalità:

1) utilizzare i canali informatici e telefonici per comunicare con gli uffici;

2) nel caso di necessità di contatto allo sportello, l’accesso avverrà in modo programmato e disciplinato mediante appuntamento da richiedere preventivamente ai seguenti riferimenti:

 Ufficio Protocollo – 0294961764 protocollo@gudo.it

 Ufficio Anagrafe/Stato Civile – 0294961764 anagrafe@gudo.it

 Ufficio Segreteria – 0294961764 anagrafe@gudo.it

 Ufficio Tecnico – 0294961764 tecnico@gudo.it

 Ufficio Ragioneria/Tributi – 0294961764 ragioneria@gudo.it

3) Nella giornata di sabato gli uffici comunali resteranno chiusi; in caso di decessi sarà possibile contattare il nr. 3351855360 dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

L’accesso agli uffici comunali sarà comunque consentito al bancone una sola persona per volta.

Il portone di accesso agli uffici resterà chiuso. Occorrerà citofonare.

Quanto sopra verrà osservato sino a nuove disposizioni ed in base agli sviluppi della situazione complessiva.

Redazione